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27 abr 2026 Actualizado 22:12

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Popayán

Medicina Legal ya identificó las 20 víctimas del atentado en la vía Panamericana en el Cauca

Entre las víctimas del ataque terrorista no hay menores de edad.

“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana. Crédito: EFE

“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana. Crédito: EFE / ERNESTO GUZMAN

“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana. Crédito: EFE

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificados los veinte cuerpos de las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca).

Las víctimas fueron identificadas como:

  1. Nereida Mosquera Angulo 62 años
  2. José Edinson Sánchez Farfan 26 años
  3. Nidia Mosquera Angulo 68 años
  4. Patricia Mosquera 58 años
  5. Carmen Lazo De Dorado 67 años
  6. María Libia Flor Sánchez 56 años
  7. Francisco Javier Olave Balcazar 63 años
  8. Andrea Golondrino Yonda 53 años
  9. Daniela Valencia Holguin 26 años
  10. Liliana María Valenzuela Valencia 41 años
  11. María Etelvina Valencia 71 años
  12. Luz Dary Valencia Solarte 47 años
  13. José Ciro Puliche 61 años
  14. Teodomira Salazar Navia 78 años
  15. María Clemencia Valencia Valencia 65 años
  16. Alirio Medina Medina 77 años
  17. Jarol Jair Bojorge Escobar 40 años
  18. Gloria Patricia Riascos Chantre 53 años
  19. Florinda Camayo Méndez 62 años
  20. Virgelina Valencia Valencia 60 años

La escalada violenta del pasado fin de semana golpeó al suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El departamento más afectado esCauca, donde se concentran la mayoría de los hechos violentos. Allí se registraron ataques enMercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto, Guachené y Cajibío.

“Expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”, señaló Medicina Legal.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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