Medicina Legal ya identificó las 20 víctimas del atentado en la vía Panamericana en el Cauca

“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana. Crédito: EFE / ERNESTO GUZMAN

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificados los veinte cuerpos de las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca).

Las víctimas fueron identificadas como:

Nereida Mosquera Angulo 62 años José Edinson Sánchez Farfan 26 años Nidia Mosquera Angulo 68 años Patricia Mosquera 58 años Carmen Lazo De Dorado 67 años María Libia Flor Sánchez 56 años Francisco Javier Olave Balcazar 63 años Andrea Golondrino Yonda 53 años Daniela Valencia Holguin 26 años Liliana María Valenzuela Valencia 41 años María Etelvina Valencia 71 años Luz Dary Valencia Solarte 47 años José Ciro Puliche 61 años Teodomira Salazar Navia 78 años María Clemencia Valencia Valencia 65 años Alirio Medina Medina 77 años Jarol Jair Bojorge Escobar 40 años Gloria Patricia Riascos Chantre 53 años Florinda Camayo Méndez 62 años Virgelina Valencia Valencia 60 años

La escalada violenta del pasado fin de semana golpeó al suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El departamento más afectado esCauca, donde se concentran la mayoría de los hechos violentos. Allí se registraron ataques enMercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto, Guachené y Cajibío.

“Expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”, señaló Medicina Legal.