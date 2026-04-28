Petro confirmó que CPI admitió denuncia contra Iván Mordisco: pidió extenderla a otros jefes armados

El presidente Gustavo Petro, en medio de la alocución presidencial de este lunes 27 de abril, presentó un documento en el que expone cómo la Corte Penal Internacional (CPI) admitió la denuncia interpuesta por el Gobierno colombiano.

De acuerdo con el resumen ejecutivo divulgado por el mandatario, el Estado colombiano somete a consideración de la Fiscalía de la CPI la situación relacionada con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, en su calidad de comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC-EP.

Con esta acción, el Gobierno solicita evaluar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, presuntamente perpetrados de manera continuada entre 2017 y 2026.

¿A quién se extiende la denuncia del presidente?

Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que ha pedido que la denuncia se extienda a alias Marlon y todos los jefes de los frentes que actúan en el Cauca. El presidente afirmó que estos no corresponden a las Farc:

“Son narcos, traquetos; el jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, son los jefes de la junta del narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien”, afirmó el presidente de la República.

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