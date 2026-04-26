Al menos 20 familias afectadas tras declaratoria de alerta naranja en Samacá por fuertes lluvias

Samacá

El municipio de Samacá fue declarado en alerta naranja luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que han generado emergencias en distintos sectores del territorio. Así lo confirmó el alcalde, Wilson Castiblanco Gil, tras una sesión extraordinaria del Comité Municipal de Gestión del Riesgo.

“El sábado tuvimos cerca de 90 milímetros de lluvia y ya completábamos varios días con precipitaciones constantes, lo que ha generado deslizamientos, inestabilidad de taludes y aumento en los niveles de ríos y quebradas”, explicó.

Las afectaciones incluyen inundaciones, daños en vías principales y terciarias, así como impactos en instituciones educativas y zonas de producción agropecuaria. Cultivos de papa, cebolla y pastizales han resultado seriamente afectados, lo que pone en riesgo la economía local.

El alcalde indicó que, hasta el momento, se han identificado al menos 20 familias damnificadas. “Hemos venido trabajando con bomberos, Policía y nuestro equipo de gobierno para atender a las familias afectadas, entregar ayudas humanitarias y evaluar posibles evacuaciones, aunque por ahora no han sido necesarias”, señaló.

Asimismo, se reportan dificultades en corredores estratégicos como la vía Puente de Boyacá – Samacá – Desaguadero y la ruta Tunja – Cucaita – Desaguadero, además de múltiples afectaciones en la red vial rural.

Frente a esta situación, la administración municipal ha intensificado las acciones preventivas. “Estamos convocando a toda la comunidad, juntas de acción comunal y sectores públicos y privados a trabajar en la limpieza de cunetas y alcantarillas, y a estar atentos al comportamiento de ríos, quebradas y embalses como Gachaneca 1 y 2”, indicó.

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier situación de riesgo. “La colaboración ciudadana es vital para prevenir desbordamientos o nuevas emergencias”, puntualizó.