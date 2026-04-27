IDEAM alerta lluvias y probabilidad de inundaciones: pronóstico del clima del 27 al 30 de abril
Conozca aquí cuáles son las zonas del país en las que se esperan fuertes lluvias:
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dentro del pronóstico de la última semana del mes de abril, advierte que se pueden presentar fuertes precipitaciones e intensas en varias zonas del país; especialmente en el centro y occidente.
De igual manera, alertó sobre múltiples cuencas hidrográficas ante el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra.
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Alertas de IDEAM
Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la prevención por posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra e inundaciones, especialmente en zonas de ladera y cercanas a ríos.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del IDEAM y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.
De acuerdo con la entidad, se espera que durante la última semana de abril puedan presentarse 25 alertas: 7 en el Caribe, 3 en el Orinoco y 25 en el Magdalena Cauca.
Pronóstico del clima, martes 28 de abril
Para el martes se prevé una ligera disminución de las lluvias en las regiones Andina y Pacífica. Sin embargo, aumentarán en la Orinoquía, Amazonía y el centro y occidente del Caribe.
Persistirán precipitaciones moderadas a fuertes en zonas como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero. También se esperan lluvias en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y sectores de Caquetá y Putumayo.
En la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de Bolívar, Sucre y Córdoba podrían presentarse tormentas eléctricas.
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Clima miércoles 29 de abril:
A mitad de semana, el pronóstico indica un aumento de las lluvias a nivel nacional. Las precipitaciones serán más extendidas, afectando regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.
Se esperan tormentas eléctricas en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda y Tolima. En la región Pacífica, las lluvias continuarán en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
En la Amazonía, habrá precipitaciones en Amazonas, Putumayo y Caquetá, mientras que en la Orinoquía se concentrarán en Meta y Casanare.
Clima jueves 30 de abril
Para el jueves se proyecta una reducción general de las precipitaciones, especialmente en la Orinoquía, Amazonía y el oriente del Caribe.
No obstante, continuarán las lluvias en el centro y occidente del Caribe, el norte de la región Andina y sectores del Pacífico. Las tormentas más probables se ubicarán en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En departamentos como Caquetá, Putumayo, Meta y Casanare también se prevén lluvias, aunque de menor intensidad frente a días anteriores.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...