Declaran calamidad pública en La Calera, Cundinamarca por inundaciones y afectaciones en viviendas

Cundinamarca

Torrenciales lluvias y hasta granizo se registraron en el municipio de La Calera, ubicado a unos cuantos minutos de Bogotá, que provocaron emergencias en las vías principales en las viviendas.

El desbordamiento del río Teusacá y la ruptura de la tubería de aguas negras en la vereda La Portada provocaron las inundaciones.

La situación es tan grave que hasta la Alcaldía Municipal, en cabeza de Juan Carlos Hernández, declaró la calamidad pública.

“Ante esta situación, se declara la calamidad pública y se activó el equipo de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio, con el fin de atender de manera oportuna la emergencia”, señalaron en un comunicado.

Las autoridades de socorro continúan en el territorio para atender las emergencias.

En las ultimas horas se reportaron también emergencias por las lluvias en la vía Bogotá-La Mesa y La Mesa-Mesitas del Colegio debido a los derrumbes de grandes rocas y a las fuerte corrientes de agua en dos puntos.

Esto incrementa el riesgo para los conductores y viajeros, por lo que las autoridades piden a todos los ciudadanos incrementar las medidas de autocuidado mientras se atiende la situación.