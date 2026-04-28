MinAmbiente financiará proyectos de control social hasta por $10 millones: Así puede participar

De fondo: Mujer sentada usando una tablet, alrededor de la naturaleza (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentra el logo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con la implementación del Acuerdo de Escazú, ha dado a conocer la convocatoria ‘Alerta Por Mi Ambiente’ para el periodo 2026, una iniciativa que impulsa proyectos en diferentes territorios de la nación para hacer control social ambiental, utilizando estrategias para el acceso a la información, la veeduría y la incidencia.

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Concretamente, se buscan iniciativas para implementar 150 procesos de control social ambiental para 2026 en las siguientes ubicaciones:

Cauca.

Valle del Cauca.

Bolívar.

Chocó.

Putumayo.

Bogotá D.C.

Cundinamarca.

Quindío.

Risaralda.

Guaviare.

Meta.

Caquetá.

Boyacá.

Santander.

Magdalena.

Cesar.

Dependiendo de la ubicación, las convocatorias estarán abiertas hasta el 11 o 22 de mayo de 2026 (hora de cierre: 11:59 p.m.).

¿Cuáles son los requisitos para participar en ‘Alerta Por Mi Ambiente 2026’?

Las convocatorias estarán disponibles para personas desde los 12 años, siguiendo las siguientes directrices:

Las propuestas deben estar conformadas por grupos de un mínimo de cuatro (4) personas.

Garantizar criterios de participación equitativa, con un énfasis especial en la participación de mujeres, conservando el principio de paridad de género.

conservando el principio de paridad de género. Habitar, residir o permanecer en el territorio donde se llevará a cabo el proceso de control social ambiental.

de control social ambiental. No se requiere ningún tipo de constitución formal del grupo u organización que se presenta. No se exige personería jurídica.

Mantener la misma conformación del grupo durante toda la ejecución del proceso y no podrán modificarse sus integrantes durante la ejecución del proceso de control social ambiental.

¿Cómo participar?

Los aspirantes que cumplan los requisitos iniciales pueden dirigirse al formulario de inscripción de la página del MinAmbiente haciendo clic aquí.

Una vez ingresado, debe diligenciar los datos correspondientes y presentar una propuesta contemplando una de las siguientes cuatro categorías de participación:

Comunidades de educación básica y media que promueven el diálogo intercultural.

Grupos y organizaciones sociales con experiencia en participación ciudadana o temas ambientales.

Organizaciones, redes y plataformas campesinas.

Grupos académicos de educación superior especializados en temas ambientales.

El Ministerio brindará a cada proceso seleccionado apoyo técnico y económico de hasta cinco millones de pesos (Categoría 1) y diez millones de pesos (Categorías 2, 3 y 4), reafirmando su compromiso con una participación efectiva, inclusiva y diferencial, orientada a la transparencia, el fortalecimiento institucional y la construcción de un territorio ambientalmente sostenible.

Estos apoyos deben destinarse exclusivamente a la ejecución del proceso de control social ambiental seleccionado y en las líneas de gasto autorizadas en la convocatoria.

Los recursos estarán sujetos al desarrollo de productos o entregables que demuestren la ejecución del proceso de control social ambiental, de acuerdo con lo establecido en los términos generales y específicos de convocatoria.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha abierto los siguientes canales de comunicación para resolver sus dudas o recibir asesoría durante este proceso de inscripción:

Canal telefónico a través del número de contacto: +57 6013323400 o +57 6013323821 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

+57 6013323400 o +57 6013323821 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Canal telefónico línea celular: +57 3133463676 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

+57 3133463676 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Canales a través del WhatsApp: +57 3102213891 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

+57 3102213891 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Correo institucional: info@minambiente.gov.co

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