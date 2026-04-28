Microtráfico, posible hipótesis de atentado que dejó a pareja y a su bebé heridos en Puerto Colombia

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Las autoridades avanzan en la investigación del atentado que dejó herida a una bebé de 20 días de nacida y, sus padres Andrés Felipe González y Yorgelis Carolina Reyes, en el sector conocido como Colinas del Sol, del municipio.

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Según confirmó el secretario de Seguridad, Saúl Leiva, una de las principales hipótesis apunta a una disputa entre estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.

Leiva también indicó que, según información preliminar recolectada por las autoridades, la vivienda donde se registró el ataque presuntamente funcionaba como expendio de sustancias estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

“Una línea investigativa que nos lleva a una disputa que podría ser una disputa entre rentas criminales del microtráfico, pero también resaltando que esta persona que fue víctima de sexo masculino posee cinco anotaciones judiciales de las cuales tres de ellas son por el delito de tráfico de estupefacientes y hurto”, indicó.

Entretanto, se mantiene vigente una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien suministre información que permita la captura de los implicados.