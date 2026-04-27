Menor de cuatro años resulta herido en balacera durante una fiesta en Malambo

Un nuevo hecho de violencia tiene en alerta a las autoridades del área metropolitana de Barranquilla, luego de que un menor de edad resultara herido en medio de un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Malambo.

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De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró en la noche de este domingo en el barrio Villa Esther, donde varios hombres armados irrumpieron en una fiesta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes.

Según las autoridades, al menos cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar hacia las 9:00 p. m. y realizaron múltiples disparos, generando pánico entre quienes se encontraban en el evento.

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En medio del ataque, un niño de tan solo cuatro años resultó herido tras recibir un impacto de bala en una de sus piernas. El menor fue auxiliado de inmediato por personas presentes en el lugar y trasladado a un centro asistencial en el municipio. Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, fue remitido una clínica de Barranquilla.

Tras el atentado, unidades de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el sitio e iniciaron un operativo para recolectar información que permita identificar y capturar a los responsables. Hasta el momento, no se han revelado los móviles del ataque.

Doble homicidio

Un ataque a bala registrado en el barrio El Ferry, en Barranquilla, dejó como saldo dos hombres muertos, en un nuevo hecho de violencia que sacude a esta zona del suroriente de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el atentado ocurrió en la noche de este domingo, cuando las víctimas fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.

El doble crimen se registró en la carrera 7B con calle 4, en inmediaciones de la tienda Rancho Verde.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad plena de las víctimas ni los móviles del crimen.