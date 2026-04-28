Bebé de 20 días resultó herida en atentado contra sus padres

Las autoridades intensifican la búsqueda de los responsables de un atentado sicarial ocurrido la tarde del lunes en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, en el que resultó herida una menor de apenas 20 días de nacida junto a sus padres.

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El secretario de Gobierno municipal, Winston Varela, anunció que se ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos a quien suministre información que permita identificar y capturar al autor material del ataque.

“Hoy como Administración Municipal rechazamos de manera contundente este atentado sicarial, y hacemos un llamado a la comunidad y a quien tenga información a que colabore con las autoridades para dar con el paradero del responsable”, expresó el funcionario.

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De acuerdo con lo informado, el hecho se registró en el sector conocido como Colinas del Sol, ubicado en la parte alta del municipio, donde reside la familia afectada.

La recompensa fue establecida de manera conjunta entre la Alcaldía de Puerto Colombia, que aporta 20 millones de pesos, y la Gobernación del Atlántico, que suma otros 20 millones.

Entre tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Una de las principales hipótesis apunta a una posible disputa relacionada con el microtráfico en la zona.

Varela también aseguró que, en coordinación con la Policía Nacional, se han reforzado las labores de vigilancia y patrullaje en el municipio, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad de los habitantes.

El caso ha generado rechazo en la comunidad, especialmente por la gravedad de que una recién nacida haya sido víctima de la violencia que enfrenta el departamento.