Viernes 24 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Las palomas posaron sin querer para la foto en plena plaza de Bolívar de Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena impuesta contra Ricardo Arias Mora, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y lo absolvió del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la compra de una sede para la entidad estatal.

La decisión, adoptada en segunda instancia, deja sin validez la sentencia condenatoria que pesaba en su contra y pone fin a un proceso judicial que se extendió por cerca de diez años.

El caso se remonta a 2012, cuando se realizó la adquisición de un inmueble destinado a funcionar como sede del FNA. La operación fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en su estructuración, particularmente en la planeación y en la aprobación del presupuesto, lo que dio lugar a una investigación penal contra el entonces funcionario.

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Durante el proceso, Arias Mora fue señalado de haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos, delito por el cual había sido condenado en primera instancia. Sin embargo, el Tribunal concluyó en su revisión que no había lugar a mantener dicha responsabilidad penal, por lo que decidió absolverlo.

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Con este fallo, queda en firme su exoneración en el caso y se cierra definitivamente el proceso en su contra por estos hechos.

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El subdirector de avalúos del IGAC Alexis Javier Carbonó Mendoza desde Armenia ratificó la importancia de las mesas regionales para revisar la actualización catastral que ha provocado el incremento del impuesto predial

Así lo dio a conocer el directivo del IGAC durante el debate que se llevó a cabo en la asamblea departamental donde hubo presencia masiva de veedores, líderes sociales, campesinos, cafeteros, ganaderos, dueños de predios rurales, la procuraduría y delegados de la superintendencia de notariado y registro.

El subdirector de avalúos del IGAC Alexis Javier Carbonó Mendoza sobre las mesas indicó “Tenemos diferentes niveles de mesas, una en la que solicitan una revisión completa de toda la política, pero eso no está en cabeza del IGAC porque no es quien lleva las direcciones de la política pública del catastro multipropósito. El IGAC es otro gestor que interviene en el territorio y genera o a adelanta procesos catastrales para entregarle al municipio la base gravable para el para el cobro de impuesto predial.

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Y agregó “Ahora, hay otro nivel que es el de revisión para precisamente la aplicación del artículo 49, donde pueden haber existido algunas inconsistencias en la liquidación del avalúo por tener unas bases de datos supremamente desactualizadas. En ese sentido hemos solicitado la participación de los veedores de las administraciones municipales y entrar a revisar los valores y los incrementos que se aplicaron en la resolución 2057 y definir una ruta para si es necesario ajustar, si encontramos alguna inconsistencia, ajustar esos valores.

Precisamente si se ajustan estos valores hemos venido trabajando y encontramos que y tenemos los listados de incrementos, esos incrementos que parecen desproporcionados en cuanto a su crecimiento porcentual al compararlo incluso los avalúos la gran mayoría de los avalos se ajustan al comportamiento económico del municipio y entraremos a revisar y esa es la instalación de la mesa de trabajo que queremos establecer acá con los municipios, con los veedores para revisar algunos incrementos y mirar si se pueden ajustar.

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Por su parte la coordinadora del grupo de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público catastral en la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro Leidy Yadira Escamilla Triana, en su intervención en la asamblea indicó “hoy queda instalada en el Quindío la mesa departamental de seguimiento de la aplicación de las actualizaciones catastrales”

También anunció que se convocará a los gestores catastrales Igac, Masora y Amco en el Quindío, e invitó a la comunidad a radicar sus quejas e inconformidades ante la Superintendencia de Notariado y Registro.

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Un motociclista muerto dejó accidente de tránsito en la vía la línea.

Según el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte el siniestro vial se presentó en el Km 11+200 de la vía que conduce de Calarcá, Quindío a Cajamarca, Tolima se presenta siniestro vial, donde un motociclista pierde el control del vehículo, y al caer a la vía es impactado por la parte trasera de un tractocamión falleciendo en el lugar, se desconoce la identidad del motociclista fallecido.

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No paran los homicidios en Armenia, dos asesinatos en las últimas horas en la capital del Quindío Ya son 42, los homicidios este año en la ciudad de Armenia.

Según la Policía el primer hecho se registró sobre las 11 de la noche del miércoles 22 de abril en el barrio los Quindos, donde resultó lesionado con impacto de arma de fuego Johan Sebastian Hernández Largo de 35 años de edad conocido como alias “Mazamorra” quien murió posteriormente en centro hospitalario a causa de las lesiones.

Esta persona, según información judicial tenía registros en SPOA por tráfico, fabricación o porte estupefacientes en el año 2026.

En este mismo hecho, resultaron dos personas lesionadas de 25 y 26 años de edad, quienes se recuperan en centro asistencial.

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Por otra parte, sobre las 10:00 AM de hoy jueves 23 de abril en el barrio La Virginia, fue asesinado con arma de fuego Alber Steven Beltrán Garavito de 29 años de edad conocido como alias “Garavito”

Esta persona, según la Policía tenía registros en SPOA por los delitos de homicidio año 2019 - 2020, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes años 2015 - 2016 - 2017 y hurto en año 2017.

Los actos urgentes y la investigación fueron asumidos por Policía judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Medicina legal será la encargada de determinar las causas de la muerte de la mujer que fue hallada muerta en un lote baldío entre los barrios Los Profesionales y el barrio La Lorena al norte de Armenia, la dama fue identificada como Annabell Maya Correa de 78 años de edad.

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Con el fin de verificar los avances en la obra de la Morgue, en el municipio de Calarcá, las secretarías de Salud, Interior, Infraestructura y Jurídica llevaron a cabo una inspección judicial, ordenada por el Tribunal Administrativo, en compañía de Medicina Legal, Fiscalía, Procuraduría y otras entidades, quienes verificaron de primera mano cómo se está llevando a cabo la instalación de la red eléctrica, cableado de intercomunicaciones, entre otras actividades.

Ésta visita está encaminada a dar cumplimiento a los tiempos pactados en el fallo judicial, además de que todos los procesos de Medicina Legal se puedan llevar a cabo en el municipio de Calarcá.

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Desde el Quindío el presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte llamó la atención por el impacto negativo en el turismo por el incremento de la inseguridad, solo en el 2025 hubo más de 800 bloqueos de vías, se aumentó en 200% la extorsión, 28% más atentados terroristas

El presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte con cifras en mano desde el Quindío evidencia que mientras mercado mundial de visitantes crece en Colombia se desacelera, pasando de 7 millones de visitantes en 2023 a 5.9 millones en 2025

El directivo de la asociación de hoteleros dio a conocer estas cifras y estas alertas en el marco de la Quinta Convención Nacional del Sector de Alojamiento de Cotelco, que se lleva a cabo en el hotel Las Camelias en Montenegro y que continua hoy.

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Mientras que en el hotel Mocawa Resort en La Tebaida, continua hoy octava versión Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico en Armenia, Quindío. que reúne a más de 110 empresarios: más de 60 empresas receptivas de los países miembros y 50 compradores internacionales.

Desde Procolombia organizador del evento dieron a conocer datos sobre los visitantes de México, Peru y Chile a Colombia, donde destacan que En 2025 llegaron más de 413.400 viajeros mexicanos a Colombia, un 13,1% más que en 2024. México es el primer país de Latinoamérica que más envía viajeros de la región a Colombia. De enero a febrero de 2026 han ingresado más de 61.300 viajeros mexicanos, un 23% más que en el mismo periodo de 2024.

En 2025 llegaron más de 251.500 viajeros peruanos a Colombia, un 18,6% más que en 2024. Perú es el segundo país de la región que más envía viajeros al país. • De enero a febrero de 2026 han ingresado más de 53.500 viajeros peruanos, un 5,7% más que en el mismo periodo de 2025.

En 2025 llegaron más de 200.700 viajeros chilenos a Colombia, manteniendo una cifra estable frente a 2024. Chile se posiciona como el tercer emisor de la región. • De enero a febrero de 2026 han ingresado más de 52.200 viajeros chilenos, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2025.

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El gremio nocturno de Armenia rechaza estigmatización debido a una acción constitucional en el sector de laureles, líderes comunales sostienen el trabajo articulado con el gremio

Y es que una de las problemáticas de la zona de Laureles al norte de la ciudad tiene que ver con el consumo de licor, drogas y ruido lo que afecta en gran manera a los residentes del sector que han interpuesto una acción constitucional de la mano con la Personería que ya fue admitida por el tribunal administrativo del Quindío.

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Ante este proceso se ha generado un comunicado por parte del gremio nocturno sobre la estigmatización de los establecimientos de la zona. En efecto la directora de Asobares Quindío, Natalia Gutiérrez dio a conocer que los empresarios son generadores de empleo y de desarrollo por eso solicitan que se evite estigmatización porque es el comercio formal que sostienen la economía de cientos de familias.

Especificó que muchos de los empresarios asociados cumplen con toda la normatividad y la ley por eso los apoyan. Asimismo, reconoció que están abiertos al diálogo para armonizar el derecho al descanso como al trabajo formal de la capital quindiana.

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De otro lado, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Laureles Liliana Jaramillo dijo que se reunieron con la directora de Asobares donde evidencian su intención de brindar apoyo para que la situación no se salga de las manos.

Fue enfática en afirmar que su deseo no es que se cierren todos los establecimientos comerciales porque entiende el derecho al trabajo y emprendimiento de la zona, sin embargo, todo debe darse dentro del respeto por ser un barrio residencial donde vive mucho adulto mayor.

Dijo que uno de los puntos que evidenciaron junto al gremio es que cierran los establecimientos en el horario correspondiente, pero muchas personas se quedan a las afueras en los andenes e incluso con música a alto volumen desde los carros.

Añadió que convocarán a una reunión con los afiliados a Asobares para buscar soluciones frente a la situación donde después que se cierre el establecimiento lo ideal es que las personas se vayan de los alrededores.

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El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez se refirió a la situación: “Recuerde que esto es una acción popular iniciada por nuestra personera y por nuestra procuradora ambiental de Armenia.

Este tema está en manos de un juez de la República en una acción constitucional que está decidiendo si en un primer momento en una solicitud previa que hace está el Ministerio Público, ¿se hace el cierre o no se hace el cierre? La alcaldía de Armenia respetuosa del mandato de los señores jueces, pues acatará lo que él determine".

Añadió: “Si en esta fase inicial con la solicitud del Ministerio Público se ordena a la alcaldía el cierre de estos establecimientos, toca hacer el cierre, pero si no, pues vamos a continuar con las instrucciones como todo en acción como todas las acciones populares. Generalmente la acción popular indica una serie de acciones continuas para mejorar la convivencia pacífica o la convivencia de un sector de la ciudadanía”.

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Ante la probabilidad de un fenómeno de El Niño, la empresa de Energía del Quindío establece medidas preventivas

Recordemos que el Ideam ha advertido de un 90% de probabilidad de un fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año, el gerente de la Empresa de Energía del departamento Fabio Salazar dijo que tienen energía comprada de este año y del que viene del 85% de la demanda que tienen proyectada.

Destacó que el otro 15% depende del precio de bolsa por lo que si hay fenómeno de El Niño subirá mucho, pero el impacto no sería tan grande porque solo es ese 15% de la energía del departamento es comprada en bolsa con precio estable.

Enfatizó que este año 2026 y el próximo que son años complejos tienen cobertura amplia y por encima del promedio histórico de la empresa. Recordó que con el fenómeno que se vivió en el año 2024 estaban 70% de cobertura y tuvieron un 30% que compraron en bolsa afectando más por eso ampliaron la cobertura para lo que se prevé.

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Dos historias de cambio: el retorno de una persona a su ciudad de origen y de otra que voluntariamente iniciará su proceso de rehabilitación, reafirman los alcances concretos de las acciones lideradas por el Equipo de Intervención Inmediata de la Alcaldía de Armenia, en la implementación de la estrategia que busca impactar el fenómeno de población de habitante en situación de calle en la capital quindiana.

En la cuarta jornada de intervención realizada este jueves, el grupo también acogió a 44 habitantes en el Centro Provisional Itinerante, brindando atención integral a través de la ruta de atención de la Secretaría de Desarrollo Social, y que incluye acompañamiento psicosocial, orientación y acceso a servicios institucionales.

Con relación a la historia del ciudadano que retornará voluntariamente a su ciudad de origen, se contará con la articulación de la Terminal de Transporte y la empresa Coomotor, que facilitarán su traslado, mientras que la otra persona fue llevada a la fundación Rescatados por su Sangre, donde iniciará su proceso de estabilización y superación de la vida en calle.

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Empresas Públicas de Armenia realizó labores de mantenimiento correctivo en el sistema de alcantarillado alrededores del asentamiento Belencito Bajo, con el objetivo de mitigar las inundaciones que afectan a este sector de la ciudad.

Tras una inspección técnica con equipos de video y cámaras especializadas, se ejecutaron trabajos de emboquillado, sellado en las cámaras de inspección y sumideros ubicados en la calle 33A entre carreras 27 y 28. Estas intervenciones permitieron mejorar la hermeticidad del sistema y reducir filtraciones ocasionadas por el deterioro y la antigüedad de la red.

No obstante, la entidad informó que persisten limitaciones que condicionan su operatividad en la zona. Entre ellas, la ocupación indebida sobre el alcantarillado en sectores de ladera, donde construcciones informales se encuentran sobre la red, impidiendo realizar mantenimientos o reposiciones. Esta situación obligó a suspender parte del sistema y redirigir el flujo hacia la vía pública, generando sobrecarga en una infraestructura no diseñada para tal fin.

Asimismo, EPA precisó que los habitantes del sector no cuentan con la condición de usuarios formales y que el asentamiento se ubica en una zona de alto riesgo por inestabilidad del terreno y propensión a inundaciones, factores externos a la operación del sistema.

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La Empresa de Energía del Quindío, EDEQ apunta a la generación de energía solar, proyectan el clúster solar con la instalación de más de 6 mil paneles solares

Se trata de la construcción del proyecto solar Ceilán, ubicado en la vereda Buenos Aires del municipio de Calarcá donde se instalarán más de 6.800 paneles solares, que permitirán generar 7,6 gigavatios hora al año la cual es energía suficiente para abastecer anualmente a más de 4.800 hogares.

El gerente de la Empresa de energía EDEQ, Fabio Salazar destacó que es un proyecto muy importante donde comenzarán la construcción el próximo lunes 27 de abril para lograr tener en funcionamiento la primera fase en el mes de diciembre y el año entrante en el mes de julio la segunda parte.

Asimismo, resaltó que es el proyecto más grande del Eje Cafetero dando una señal importante en cuanto a construir granjas solares para dar al departamento el respaldo en producción, turismo y a todos los ciudadanos.

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Explicó que la inversión estimada es de 18 mil millones de pesos, usa seis hectáreas de tierra, paneles de última tecnología que estarán los próximos 30 años generando energía limpia para el departamento.

Enfatizó que todo el proyecto apunta a dar respaldo al proceso de la entidad teniendo en cuenta que actualmente se depende de la energía que otros producen por eso es fundamental la generación. Destacó que ya son 400 unidades de vivienda que cuentan con paneles solares en el departamento.

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Con el primer sorteo que se efectuará hoy viernes 24 de abril de 2026, a partir de las 10:00 a. m., en la sede del Archivo del Concejo Municipal, la Alcaldía de Armenia avanza en el proceso de reubicación de los vendedores de perecederos, dentro de su objetivo de garantizar el ordenamiento del espacio público del centro de la capital quindiana, mediante mecanismos concertados.

Según la Secretaría de Gobierno y Convivencia, despacho que lidera esta labor, la jornada está dirigida a los comerciantes previamente caracterizados que ejercían su actividad en la calle 16, y quienes participarán en la asignación inicial de espacios como parte de una ruta que busca garantizar condiciones dignas de trabajo y una mejor organización urbana.

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Después del positivo balance de la última jornada de adopción y en la que 12 peluditos encontraron un hogar y una segunda oportunidad, se anunció que este sábado 25 de abril se llevará a cabo una nueva versión, con el fin de promover la tenencia responsable y el bienestar animal.

Con el liderazgo del área de Seres Sintientes y Bienestar Animal, de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, se confirmó que la actividad será en el parque Sucre, entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Hoy viernes 24 de abril, la agencia de viajes de Comfenalco Quindío llevará a cabo Comfetur Outlet 2026, una jornada de oferta y promoción de planes de viaje que se desarrollará de manera continua de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en la torre B de la sede administrativa de la Caja. Los asistentes a la actividad conocerán beneficios como descuentos y tarifas subsidiadas en planes de agroturismo, turismo nacional e internacional, además de múltiples experiencias recreativas.

En los planes de agroturismo, se otorgará un 75 % de descuento para la categoría A y un 65 % para la categoría B, así mismo se contará con promociones especiales para la categoría C y no afiliados. Por su parte, los planes nacionales e internacionales dispondrán de una rebaja de $200.000 para afiliados de categoría A y de $180.000 para categoría B. Cabe destacar que aplicará dos subsidios por afiliado y los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.comfenalcoquindio.com.

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Luto, debido a problemas de salud murió en las últimas horas el líder político, integrante de la Union Patriótica y del partido comunista colombiano José Isaac Mosquera a los 95 años de edad.

El doctor Mosquera fue un activo político de la izquierda colombiana en el Quindío donde ocupo varios cargos entre ellos como diputado del departamento, además padre del médico José Isaac Mosquera que trabaja en el aérea de urgencias del hospital San Juan de Dios de Armenia.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos, conocidos y compañeros, paz en su tumba.

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Con el propósito de exaltar, fortalecer y visibilizar el ejercicio periodístico en la región, se lanzó oficialmente la segunda versión del Premio Soy Periodista, una iniciativa conjunta liderada por la alianza conformada por Comfenalco Quindío, Empresa de Energía del Quindío (EDEQ), Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Universidad del Quindío, Institución Universitaria EAM, Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Cofincafe, Quindío Solidario y el Comité de Cafeteros del Quindío.

Podrán participar comunicadores sociales y periodistas en ejercicio o vinculados a medios de comunicación del departamento, así como estudiantes universitarios de programas de Comunicación Social - Periodismo o afines en instituciones del Quindío. Los trabajos postulados deben ser publicaciones realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, fecha en la que se cerrará oficialmente la convocatoria.

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Este domingo 26 de abril se desarrollará en todo el país la jornada electoral de los organismos de acción comunal, un proceso clave para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los territorios.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2166 de 2021, en el departamento cerca de 500 Organismos de Acción Comunal, entre Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda, están habilitados para llevar a cabo sus elecciones.

Se proyecta que entre 350 y 400 barrios y veredas realicen sus procesos de manera autónoma, eligiendo a sus representantes comunitarios.

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Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, las autoridades departamentales han dispuesto un Puesto de Mando Unificado (PMU) con articulación interinstitucional.

En Armenia, capital del departamento, este se implementará de manera conjunta, atendiendo su jurisdicción y en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité de Garantías Electorales.

La jornada contará con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que facilitará cubículos para las votaciones, así como de la Fuerza Pública, con presencia de Policía y Ejército para garantizar condiciones de seguridad y transparencia.

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La Policía de Carabineros del Quindío llevará a cabo este domingo 26 de abril en la sede del comando de la institución sobre la avenida Centenario al norte de Armenia al primer mercado campesino departamental donde se espera la participación de más de 60 productores agropecuarios de los 12 municipios del departamento, la jornada se iniciará a la ocho de la mañana.

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En deportes, hoy hay fútbol en Armenia, a las 8y15 de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío iniciará su participación en el cuadrangular A del Torneo Dimayor de la B enfrentando a Envigado

El ingreso al estadio estará habilitado para mayores de 9 años, y la apertura de puertas se realizará a partir de las 7:00 p. m. Asimismo, se autorizó la estrategia de boletería 2x1 para facilitar el acceso de los asistentes, en la tribuna norte 15.000 pesos, oriental 20.000 pesos y occidental 50.000 pesos.

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De otro lado, Con el apoyo de Indeportes Quindío, la Liga de Atletismo del departamento estará presente en el Nacional de Clubes y Municipios de Mayores y Sub-20, que se disputará en Bogotá entre el 24 y el 26 de abril.

La delegación estará conformada por once atletas: Luis Alfredo Tejada, Juan José Guarumo, Camilo Andrés Gamboa, Daniel Morales, Johan William Micolta, Adrián Mendoza, Kevin Agudelo, Camilo Redondo, Valeria Sofía George, Miguel Cifuentes y Gerard Giraldo

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Finalmente, hasta el próximo 26, las instalaciones de la Universidad del Quindío serán sede de la primera Válida Nacional de Bádminton en las categorías sub-17, sub-19 y mayores. El evento reúne a delegaciones de nueve departamentos del país.

Se trata de un certamen federado que otorga puntos para el ranking nacional y que, además, entregará dos cupos (uno masculino y uno femenino) para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la categoría mayores, lo que eleva su relevancia en la clasificación internacional.