Inpec confirmó que halló explosivo afuera de la cárcel de Cali

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que se halló un explosivo afuera de la cárcel de Villahermosa, en Cali (Valle del Cauca).

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Según se conoció, hacia las 7:00 de la noche de este lunes, 27 de abril, en medio del cambio de turno, funcionarios del instituto “observaron una bolsa negra sospechosa en la parte externa del Eron Cali”, por lo que se alertó a las autoridades.

De inmediato, se solicitó la presencia del Grupo Antiexplosivos de la Policía Nacional y la zona fue acordonada.

“Personal de antiexplosivos realizó la verificación con el canino, el cual da señal positiva para explosivos”, señaló el Inpec.

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La institución agregó que unidades especializadas adelantaron un procedimiento de detonación controlada con contracarga y, posteriormente, verifican qué contenía el paquete.

El Inpec reveló el video en el que se ve que un hombre que se movilizaba en un vehículo taxi, dejó abandonado el paquete (bolsa negra), que tenía el explosivo.