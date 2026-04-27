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27 abr 2026 Actualizado 20:24

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Popayán

12 de las víctimas del ataque terrorista en Cauca pertenecían al Territorio de Paz la Pedregosa

Esta colectividad del municipio de Cajibío calificó el suceso como una infracción del DIH y anunció que interpondrá medidas cautelares.

Para rechazar la escalada violenta y el asesinato de sus compañeros esta población realizó una marcha en el parque principal de Cajibío. Crédito: Suministrada.

Para rechazar la escalada violenta y el asesinato de sus compañeros esta población realizó una marcha en el parque principal de Cajibío. Crédito: Suministrada.

Para rechazar la escalada violenta y el asesinato de sus compañeros esta población realizó una marcha en el parque principal de Cajibío. Crédito: Suministrada.

Richar Vidal

Popayán

Cajibío - Cauca

12 de las víctimas mortales del ataque terrorista en la vía panamericana del Cauca pertenecían a la comunidad del Territorio de Paz la Pedregosa del municipio de Cajibío.

Esta colectividad afirmó que las 12 personas en su mayoría mujeres campesinas eran integrantes activos de la comunidad con ejercicios relacionados en la reconciliación, el diálogo y aportes a la vida digna en el territorio.

María Ovidia Palchor, vocera de la organización manifestó que, “venían de realizar actividades de mercado, como cada ocho días, y la chiva en la que viajaban fue impactada por el artefacto explosivo”.

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Además, denunció que el atentado representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, entre otras disposiciones internacionales.

Para rechazar la escalada violenta y el asesinato de sus compañeros esta población realizó una marcha en el parque principal de Cajibío.

Por la vida, el territorio, y la dignidad de las víctimas hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, también a las instituciones que les corresponde prevenir, atender y garantizar la seguridad de la población; para que ejecuten acciones reales y cuiden la vida en los territorios”, aseveró Palechor.

Finalmente, pidieron a todas las instituciones y a la comunidad en general no olvidar a las víctimas de esta situación violenta.

12 vidas inocentes fueron arrebatadas. Doce historias, familias, y sueños fueron silenciados y hoy enlutan a todo un territorio. Invitamos a no callar”, puntualizó el territorio de Paz la Pedregosa.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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