Flamengo le cierra la puerta a interés del Al Rayyan por Jorge Carrascal

Jorge Carrascal continúa siendo uno de los jugadores más apetecidos del actual plantel del Flamengo. El volante colombiano, hombre que se ha ganado un lugar en el equipo de Filipe Luís, estaría en la mira de un exótico destino.

Según informó el periodista Julio Miguel Neto, a las oficinas del vigente campeón de la Copa Libertadores llegó una nueva oferta por el mediocampista cartagenero de la Selección Colombia, una jugosa propuesta del Al-Rayyan de Qatar por hacerse con sus servicios.

El mismo Neto aseguró que, a pesar de la oferta de 20 millones de Euros por Carrascal, la intención de Flamengo es clara, cerrando la puerta a un posible fichaje y conservando al jugador en su plantel, considerándolo como una pieza clave en su proyecto deportivo.

Vale la pena recordar, que en el Al-Rayyan militó James Rodríguez, club al que estuvo vinculado durante septiembre del 2021 y septiembre del 2022.

Jorge Carrascal, de 27 años, ya había sido pretendido antes por dos clubes del fútbol europeo. Tanto Marsella de Francia como el Napoli de Italia pretendieron al volante en el mercado de invierno, recibiendo una negativa de parte del equipo brasileño.

Números en Flamengo

En la presente temporada, Jorge Carrascal ha disputado 13 partidos con Flamengo en todas las competencias, con un saldo de un gol y una asistencia.

Desde su llegada al Mengao en el 2025, Carrascal ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores. Actualmente se encuentra en una nueva final, la Recopa Sudamericana, donde su equipo cae en la serie 1-0 ante Lanús, a falta del partido de vuelta en el Maracaná de Río de Janeiro.