Jorge Carrascal recibe una fuerte sanción de Flamengo, el club aplicará su política disciplinaria

Jorge Carrascal vive un momento complicado en Flamengo, luego de su expulsión en el clásico frente a Fluminense por la fecha 11 del Brasileirao, en un partido que terminó 2-1 a favor del Mengao.

Carrascal inició el compromiso desde el banco e ingresó al minuto 73′ en reemplazo de Gonzalo Plata. Sin embargo, su participación fue breve y terminó de la peor manera, ya que al minuto 95′ vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Claudio Rodrigues. La acción dejó una sensación agridulce en el clásico, uno de los más importantes del fútbol brasileño.

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El mediocampista no solo deberá asumir las consecuencias deportivas por la expulsión, sino también económicas. Según la prensa brasileña, el club aplicará su política disciplinaria y sancionará al jugador con una multa equivalente a un mes de salario.

Esta sería la segunda ocasión en la que Carrascal recibe una sanción de este tipo desde su llegada al equipo, lo que ha generado cuestionamientos sobre su comportamiento dentro del campo.

Tras el encuentro, el entrenador Leonardo Jardim se refirió a la jugada que derivó en la expulsión del colombiano:

“Algunas tarjetas rojas se deben a acciones imprudentes. No creo que Carrascal debiera entrar así, pero fue la prisa por deshacerse de él. Si no hubiera sido roja, habría sido amarilla”, explicó en rueda de prensa.

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A pesar de este episodio, Carrascal sí podrá estar disponible para el próximo compromiso internacional. Flamengo recibirá a Independiente Medellín este jueves 16 de abril a las 5:00 p.m. en el estadio Maracaná, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el colombiano buscará dejar atrás este incidente y recuperar la confianza.