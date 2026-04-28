Gobierno afirma que suspensión de traslado a Colpensiones favorece a los ricos: analizarán acciones

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Un total rechazo tiene el gobierno Petro frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que permitía el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.

El primero que reaccionó fue el ministro del Interior, Armando Benedetti señaló que “impedir ese traslado es, favorecer a los más ricos, porque son los que se benefician de mantener esos recursos bajo su control”.

Además, cuestionó que que la suspensión del decreto impida que los trabajadores puedan ejercer su derecho a elegir el régimen pensional al que desean pertenecer, y advirtió que lo que viene es un panorama de incertidumbre sobre el destino y disponibilidad de los recursos.

El jefe de la cartera del Interior, aseguró que analizará acciones durante el trámite de fondo del proceso.

¿Qué dijo el presidente Petro?

“Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, así se refirió el presidente Gustavo Petro a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que permitía el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.

El mandatario señaló que el Consejo de Estado está vetando el traslado, que los mismo trabajadores han solicitado.

Aprovechó el momento para reiterar en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para aprobar las reformas sociales, y defender el derecho a la pensión.