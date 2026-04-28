Fondos de pensión demandan y piden suspender traslado de $ 25 billones a Colpensiones

Los fondos privados de pensiones (Skandia, Colfondos, Protección y Porvenir) demandaron y le pidieron al Consejo de Estado suspender el traslado de $ 25 billones a Colpensiones, dinero ahorrado por los cotizantes que se pasaron del régimen privado al fondo público.

Las AFP sostienen que el decreto es ilegal pues estos recursos deben seguir siendo administrados por ellas hasta que la persona se pensione y no trasladarse de inmediato.

Recordemos que el decreto dice que los fondos deben trasladar el 14 de mayo alrededor de 5 billones de pesos de personas que ya pueden tener pensión; el resto de recursos, cerca de 15 billones, los deben trasladar hasta el 5 de junio.

Asimismo, los fondos dicen que el decreto perjudica a quienes no se trasladaron de régimen, reduce el ahorro para las pensiones futuras y aumenta la presión fiscal del Estado pues incrementa el pasivo pensional en más de $ 43 billones.

¿Por qué el Gobierno quiere esos recursos?

Hay que recordar que la reforma pensional está suspendida parcialmente en la Corte Constitucional pero sigue vigente el artículo 76, que permite trasladarse de régimen. Para el Gobierno, una vez se trasladan las personas, sus ahorros también se deben trasladar para así pagar las pensiones de hoy.

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Pero para Asofondos esto genera una insostenibilidad del sistema pues “al trasladarse de manera inmediata a Colpensiones los recursos del ahorro individual que están guardados en diversos fondos que son administrados por las AFP, estos dejan de ser ahorro y reserva del sistema, que es lo que pretende el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, y se convierten, también inmediatamente, en recursos de la bolsa general de Colpensiones para el pago de todas las pensiones a su cargo. Esto implica que tales recursos de ahorro se transforman automáticamente en gasto corriente, puesto que serán utilizados para el pago inmediato de las pensiones a cargo de Colpensiones”.

Mintrabajo responde a la demanda

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a la demanda que interpusieron los fondos de pensión contra el decreto para trasladar $ 25 billones a Colpensiones y afirmó que “quieren mantener su control y usufructo de los ahorros de los 120 mil trabajadores que se trasladaron”.

“Los fondos privados quieren mantener su control y usufructo de los ahorros de los 120 mil trabajadores que se trasladaron a Colpensiones, incluyendo a los 25 mil que ya reciben sus mesadas pensionales del Fondo Público. Se liberan de los ahorradores, pero se quedan con su dinero. ¡Vea pues!”, escribió en sus redes sociales.

La reunión con la Superfinanciera

Entre tanto, tras la reunión que sostuvieron los fondos de pensiones con la Superintendencia Financiera este lunes, los fondos privados argumentaron que el decreto es ilegal, por lo que están en una encrucijada y necesitan la interpretación de esa entidad que los vigila.

La Superfinanciera argumentó que evaluará esos asuntos para tomar una determinación al respecto.