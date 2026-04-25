Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 abr 2026 Actualizado 11:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Conozca los barrios de Barranquilla donde no habrá luz HOY sábado 25 de abril

Igualmente, no habrá fluido eléctrico en un municipio del Atlántico.

Foto: cortesía Air-e

Foto: cortesía Air-e

Foto: cortesía Air-e

Brandon

Barranquilla

La empresa Air-e Intervenida anunció trabajos de mantenimiento preventivo e instalaciones de postes en sectores de Barranquilla y el Atlántico.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Por ejemplo, en la capital del departamento, la compañía indicó que realizará labores en el circuito Vía 40, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.

En caso de sobrecarga, se suspenderá el suministro de energía en las calles 77 a la 85, con las carreras 70 a la Vía 40 (Siape, El Castillo y Bello Horizonte).

Más información

En municipios

Asimismo, Air-e Intervenida llevará a cabo labores de instalación de un poste y trabajos de poda en el municipio de Santa Lucía y en el corregimiento de Algodonal.

“Los trabajos se realizarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para el desarrollo de las obras se suspenderá el suministro de energía en la calle 10, entre las carreras 9 y 13, vía a Las Compuertas, carretera Santa Lucía hacia San Cristóbal (Manatí – Santa Lucía). Para el caso del corregimiento de Algodonal se suspenderá el fluido eléctrico en la calle 3 con la carrera 3″, dijo por medio de un comunicado.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir