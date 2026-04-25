Conozca los barrios de Barranquilla donde no habrá luz HOY sábado 25 de abril

La empresa Air-e Intervenida anunció trabajos de mantenimiento preventivo e instalaciones de postes en sectores de Barranquilla y el Atlántico.

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Por ejemplo, en la capital del departamento, la compañía indicó que realizará labores en el circuito Vía 40, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.

En caso de sobrecarga, se suspenderá el suministro de energía en las calles 77 a la 85, con las carreras 70 a la Vía 40 (Siape, El Castillo y Bello Horizonte).

En municipios

Asimismo, Air-e Intervenida llevará a cabo labores de instalación de un poste y trabajos de poda en el municipio de Santa Lucía y en el corregimiento de Algodonal.

“Los trabajos se realizarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para el desarrollo de las obras se suspenderá el suministro de energía en la calle 10, entre las carreras 9 y 13, vía a Las Compuertas, carretera Santa Lucía hacia San Cristóbal (Manatí – Santa Lucía). Para el caso del corregimiento de Algodonal se suspenderá el fluido eléctrico en la calle 3 con la carrera 3″, dijo por medio de un comunicado.