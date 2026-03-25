Más de 250 conductores de camperos en Anserma (Caldas) bloquean la Troncal de Occidente

Manizales

Los camperos en Anserma (Caldas) siguen sobre la Troncal de Occidente buscando defender sus derechos, ya que hoy son más de 250 los manifestantes, puesto que se han sumado los conductores de yips del municipio de Risaralda y el corregimiento de Arauca. Juan Carlos Montes, líder de los camperos en Anserma, explica que están bloqueando el paso vehicular cada dos horas, sin embargo aclara que dan prelación al paso humanitario.

“Nos estamos haciendo sentir, bloqueamos la carretera cada dos horas y damos paso durante 30 minutos. Es de resaltar que abrimos el corredor al paso humanitario. También es de destacar que la Defensoría del Pueblo nos colabora haciendo conexión con el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para que se fijen en este importante gremio que no ha sido abandonado por el Estado, sino por los gerentes”.

Montes agrega que “he recorrido más de 80 municipios de este país y sé que estamos así por la administración de malos gerentes, no todos son así, igualmente, hay gerentes buenos”. Entre tanto, la gerencia de la empresa Trans Unión no se han manifestado aún.

Agrega que no hay transporte hacia las 64 veredas y, si no hay acuerdo hoy, los presidentes de las JAC apoyarán a los camperos en su causa. Por su parte, la administración municipal instaló un puesto de mando unificado para supervisar que el paro no sufra alteraciones de orden público.