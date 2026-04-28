Reducción de transporte de carga en Cauca traería desabastecimiento de 220.000 toneladas al día: ATC

Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo, sobre la reducción del transporte de carga en el Cauca, Valle, Nariño y Huila debido a que varios conductores se niegan a cubrir estas zonas en las que se han registrado ataques terroristas.

“Ese inventario tiene que ver con cerca de 22.000 camiones, hay que recordar que hay cerca de 450.000 camiones que se mueven por el país”, dijo.

A raíz de la situación que se vive en el país en el suroccidente colombianos en las vías entre Cali, Jamundí, Pitalito, Garzón, San Pedro de Cartago, Puracé, Corinto, se planteó que precisamente no se expongan los camioneros sobre estos corredores y le quede más fácil a nuestra fuerza pública poder enfrentarse a estos grupos al margen de la ley.

“Ya significa el riesgo de desabastecimiento, no solo de alimentos, sino de hospitales y estaciones combustibles. Tampoco se puede dejar de lado el tema de estaderos, los restaurantes sobre las vías y el tema turístico que jalona en esas zonas”, reveló.

De este modo, advirtió que si la situación sigue así, fácilmente vamos a llegar a un desabastecimiento de 220.000 toneladas al día, que en un solo mes son 4′400.000 toneladas. “Es una cifra récord que no habíamos vivido en el siglo pasado.