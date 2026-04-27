Las autoridades ejecutan operación contra minería ilegal del ‘Clan del Golfo’ en Caldas

Victoria, Caldas

El operativo contra la minería ilegal se desarrolló en zona rural del municipio de Victoria, al oriente del departamento de Caldas, donde las autoridades capturaron en flagrancia a seis hombres por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero; asimismo, se efectuó la destrucción controlada de dos retroexcavadoras, dos motobombas, una estructura clasificadora y una mina intervenida.

“En desarrollo de la campaña Ayacucho Plus y en coordinación interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron una operación contra la minería de yacimientos mineros en la vereda El Llano. Seis individuos fueron capturados. De esa forma, se afectaron las finanzas al servicio del ‘Clan del Golfo’ neutralizando la producción mensual de 6 kilogramos de oro, evitando ingresos ilícitos cercanos a los $ 3.000 millones”, reporta teniente coronel Luis Carlos Ramírez Peralta, comandante del Batallón de infantería Ayacucho.

En el componente ambiental, se evidenció una grave afectación al ecosistema, con deforestación intensiva, alteración de paisajes y daños críticos en los recursos hídricos, el suelo y la calidad del aire. Los expertos estiman que la recuperación de la zona podría superar los 30 años.

Según el Comandante Ramírez, con información de inteligencia, esta operación impacta directamente las finanzas de dicho grupo armado debilitando su capacidad para sostener actividades delictivas en Caldas.