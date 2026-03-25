Según el Ideam en Caldas y el país ya comenzó la primera temporada de lluvias del año 2026

De acuerdo con lo indicado por la UNGRD, se prevé un incremento progresivo de las precipitaciones en gran parte del país a partir de la segunda quincena de marzo, con mayor intensidad en los meses de abril y mayo, lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de eventos asociados a fenómenos hidrometeorológicos como movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales.

Para el departamento de Caldas estas condiciones adquieren especial relevancia debido a la alta susceptibilidad del territorio a este tipo de eventos, especialmente en zonas de ladera, corredores viales y áreas cercanas a fuentes hídricas, donde históricamente se han presentado afectaciones durante temporadas de lluvia.

La jefa de Gestión del Riesgo de Caldas, Paula Marcela Villamil Rendón, indicó: “En estos momentos, en los que nos encontramos en la primera temporada de lluvias del año 2026, desde la Jefatura de Gestión del Riesgo emitimos esta circular con el fin de que todos los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo estén preparados ante esta situación. Esta preparación se enfoca en el alistamiento de sus capacidades de respuesta, así como en la articulación institucional que deben tener frente a cualquier eventualidad asociada al incremento de las lluvias”.

“El departamento de Caldas, a través de la línea 123, se encuentra en operación permanente, las 24 horas del día, articulado y atento a todas las eventualidades. Invitamos a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a hacer uso de estas herramientas para la atención oportuna de cualquier situación de riesgo”, manifestó la funcionaria.

De acuerdo con el análisis de precipitaciones realizado por la Jefatura de Gestión del Riesgo a partir de las estaciones meteorológicas del departamento, durante el mes de marzo se ha registrado un volumen acumulado de 3.614,9 mm, con un promedio de 133,9 mm por municipio, lo que evidencia condiciones de alta saturación de suelos y un escenario propicio para la ocurrencia de eventos asociados a lluvias.

Municipios como Norcasia, Samaná, Victoria, Aranzazu y Chinchiná han presentado los mayores niveles de precipitación, consolidándose como zonas prioritarias para el monitoreo ante posibles deslizamientos y crecientes súbitas.

En este sentido, desde la Jefatura de Gestión del Riesgo se hace un llamado a las autoridades municipales, organismos de socorro y comunidad en general a fortalecer las acciones de preparación, monitoreo y respuesta, así como a mantener activos los planes de contingencia y los protocolos establecidos para la atención de emergencias.

De igual manera, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.

La Jefatura de Gestión del Riesgo continuará realizando seguimiento permanente a las condiciones climáticas y brindando acompañamiento técnico a los municipios con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y proteger la vida de los caldenses.