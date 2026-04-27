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27 abr 2026 Actualizado 13:25

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Más de 2.000 usuarios en Manizales estarán sin el servicio de agua hoy desde las 8 a. m.

El corte del servicio público será en el barrio La Enea y el vecino municipio de Villamaría, Caldas.

Cortes de agua. Foto: Getty Images

Cortes de agua. Foto: Getty Images / Vyacheslav Dumchev

Cortes de agua. Foto: Getty Images
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La suspensión del servicio de agua potable iniciará hoy lunes 27 de febrero a las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en el barrio La Enea, en la ciudad de Manizales, igualmente, en el sector de La Florida en el municipio de Villamaría, a raíz del empalme de las nuevas redes de acueducto, específicamente en la ampliación vial entre los sectores de TCC y Riduco, zona industrial en la capital de Caldas.

Sectores afectados en Manizales

La Enea, parte alta:

  • De la carrera 35 hasta la carrera 37 entre calles 101 a 104.
  • De la carrera 27 hasta la carrera 35 entre calles 103 a 106C.
  • De la carrera 32A hasta la carrera 36 entre calles 106B a 108.
  • Aeropuerto La Nubia.
  • Top Tec.
  • Sicolsa.
  • Ternium.

Villamaría, La Florida:

  • Colegio Granadino.
  • Colegio Horizontes.
  • Parroquia San Juan María Vianey.

Por ese motivo, desde Aguas de Manizales recomiendan a los usuarios almacenar suficiente cantidad de agua para suplir las necesidades esenciales durante el cierre programado.

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