Más de 2.000 usuarios en Manizales estarán sin el servicio de agua hoy desde las 8 a. m.
El corte del servicio público será en el barrio La Enea y el vecino municipio de Villamaría, Caldas.
Manizales
La suspensión del servicio de agua potable iniciará hoy lunes 27 de febrero a las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en el barrio La Enea, en la ciudad de Manizales, igualmente, en el sector de La Florida en el municipio de Villamaría, a raíz del empalme de las nuevas redes de acueducto, específicamente en la ampliación vial entre los sectores de TCC y Riduco, zona industrial en la capital de Caldas.
Sectores afectados en Manizales
La Enea, parte alta:
- De la carrera 35 hasta la carrera 37 entre calles 101 a 104.
- De la carrera 27 hasta la carrera 35 entre calles 103 a 106C.
- De la carrera 32A hasta la carrera 36 entre calles 106B a 108.
- Aeropuerto La Nubia.
- Top Tec.
- Sicolsa.
- Ternium.
Villamaría, La Florida:
- Colegio Granadino.
- Colegio Horizontes.
- Parroquia San Juan María Vianey.
Por ese motivo, desde Aguas de Manizales recomiendan a los usuarios almacenar suficiente cantidad de agua para suplir las necesidades esenciales durante el cierre programado.