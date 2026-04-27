Más de 2.000 usuarios en Manizales estarán sin el servicio de agua hoy desde las 8 a. m.

Manizales

La suspensión del servicio de agua potable iniciará hoy lunes 27 de febrero a las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en el barrio La Enea, en la ciudad de Manizales, igualmente, en el sector de La Florida en el municipio de Villamaría, a raíz del empalme de las nuevas redes de acueducto, específicamente en la ampliación vial entre los sectores de TCC y Riduco, zona industrial en la capital de Caldas.

Sectores afectados en Manizales

La Enea, parte alta:

De la carrera 35 hasta la carrera 37 entre calles 101 a 104.

De la carrera 27 hasta la carrera 35 entre calles 103 a 106C.

De la carrera 32A hasta la carrera 36 entre calles 106B a 108.

Aeropuerto La Nubia.

Top Tec.

Sicolsa.

Ternium.

Villamaría, La Florida:

Colegio Granadino.

Colegio Horizontes.

Parroquia San Juan María Vianey.

Por ese motivo, desde Aguas de Manizales recomiendan a los usuarios almacenar suficiente cantidad de agua para suplir las necesidades esenciales durante el cierre programado.