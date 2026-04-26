Camioneros convocan a cese de actividades por hechos de violencia en el sur del país

Pasto - Nariño

En medio de los recientes hechos de violencia en las vías del suroccidente del país, el gremio de transportadores anunció una caravana por la paz que se realizará este lunes 27 de abril en Pasto, en rechazo a los ataques contra la población civil y en solidaridad con las decenas de víctimas.

La concentración está prevista para las 10:00 de la mañana en el sector de Chapal, en la salida al sur de Pasto, desde donde iniciará la movilización con la que se busca hacer un llamado de atención a las autoridades para adoptar medidas urgentes de seguridad.

Transportadores exigen garantías de seguridad

De acuerdo con el comunicado del gremio, los transportadores han venido alertando de manera reiterada sobre el incremento de hechos de violencia en las vías, ataques armados, quema de vehículos, secuestros y extorsiones, no obstante, aún no se han tomado medidas efectivas para garantizar su seguridad.

De acuerdo con Andrés Charfuelan, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, estos hechos han afectado directamente a conductores y pasajeros, dejando víctimas mortales, heridos, pérdidas materiales y económicas convirtiéndose en un panorama crítico para la región.

“Para la Asociación Colombiana de Camioneros sinceramente estamos atravesando una situación demasiado crítica que jamás, ni siquiera en las épocas del terrorismo, tuvimos que vivir en su totalidad. La Panamericana se ha convertido en un fortín de la delincuencia, donde ya no solo nos hurtan o nos extorsionan, sino que ahora atentan directamente contra nuestras vidas y nuestro patrimonio”, señaló Charfuelan.

Convocan a cese de actividades

Ante este panorama, el gremio anunció el inicio de un cese de actividades en varios departamentos del país, como medida de presión para exigir garantías reales de seguridad en las carreteras.

“Nosotros hemos decidido hacerle una solicitud a nuestros asociados de abstenerse de prestar el servicio de transporte de carga en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caquetá, hasta que el Gobierno nacional garantice nuestra vida, nuestra integridad y nuestro patrimonio”, aseguró el dirigente gremial.