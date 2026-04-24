“La corrupción en el actual Gobierno es una vergüenza”: Candidato Sergio Fajardo

Manizales

El candidato presidencial Sergio Fajardo calificó desde Manizales, como una vergüenza los nuevos escándalos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro. Además explicó que el país no necesita una asamblea nacional constituyente , pero sí realizar reformas como la salud entre otras

El gobierno de Gustavo Petro en Colombia enfrenta graves denuncias de corrupción reveladas por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien señaló la existencia de una "red de mentiras" y manipulación en la contratación pública, presuntamente dirigida por figuras cercanas al mandatario. Las acusaciones mencionan influencia indebida en entidades, ataques personales y la salida irregular de funcionarios.

“Lo que nos describieron es una vergüenza y es, repito, la descripción de la corrupción en acción y de un pésimo gobierno por más cortinas de humo que saquen, por más insultos que después salga a ser el presidente, lo que nos han dado es una lección vergonzosa, corrupción, desgobierno y es un maltrato, es una vergüenza para Colombia. Nosotros decimos, “No a la constituyente, sí a la Constitución.” La constituyente, ¿para qué ? Para la guerra, para construir, ¿por qué? Porque él cada que hay una cosa que no le gusta, patea la lonchera”, Fajardo.