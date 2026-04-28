Fuertes combates en el sur del Cauca generaron temor y zozobra en la población

Rosas - Cauca

Por varias horas se extendieron combates entre tropas del Ejercito nacional y un grupo armado al margen de la ley en zona rural del municipio de Rosas, Cauca.

Las intensas confrontaciones se desarrollaron en los territorios de Párraga y Chontaduro, veredas de Rosas, donde las ráfagas de fusil y detonaciones generaron temor y zozobra en los moradores.

Dada la intensidad de los combates, la alcaldía municipal en un comunicado recomendó a los habitantes de las dos veredas y zonas cercanas, mantenerse resguardados en las viviendas para evitar afectaciones y no transitar por la carretera Panamericana, hasta que sea seguro.

Según el comandante encargado de la Tercera División del Ejército, brigadier general Juan Rendón, los soldados en tierra recibieron apoyo de la Fuerza Aeroespacial y mantienen acciones ofensivas en el área de Rosas Cauca.

El oficial descartó afectaciones para los uniformados y para los civiles.

“Las operaciones militares en la zona continúan en desarrollo con la articulación de otras instituciones para garantizar la gobernabilidad y la protección de la población en el territorio”, puntualizó el comandante.

En esta zona del Cauca delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.