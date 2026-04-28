Autoridades de la salud activan protocolo por brote de varicela en institución educativa en Bello

Bello, Antioquia

Las autoridades de la salud del municipio de Bello activó un protocolo de vigilancia epidemiológica tras detectar un brote de varicela en una institución educativa de la localidad. Según el equipo de epidemiología, la situación llevó a realizar un estudio de campo.

Se identificaron casos para establecer cercos sanitarios y evitar la propagación del virus entre la comunidad estudiantil. Dentro de las acciones implementadas, los estudiantes que presentan síntomas o han sido confirmados con la enfermedad fueron enviados a aislamiento preventivo.

En sus hogares, asimismo, se estableció el uso obligatorio de tapabocas incluso dentro del grupo afectado y se le recomendó a los padres de familiar abstenerse de enviar a sus hijos al colegio en caso de presentar casos de fiebre o malestar general.

La Secretaría de la Salud indicó que si después de tres días de síntomas, aparece el brote característico en la piel, los menores deben acudir a valoración médica profesional y permanecer en casa hasta la recuperación total.

Si ocurre lo contrario, podrían retomar sus actividades académicas con normalidad. En adición, se ordenó reforzar las medidas de higiene, incluyendo el lavado frecuente de manos, la ventilación permanente de las aulas de clase y el incremento en la limpieza y desinfección de superficies.

Tras los casos alarmantes en toda la institución, la Secretaría de Salud continuará con el seguimiento del brote y mantendrá la vigilancia durante al menos 21 días sin nuevos casos, con el fin de garantizar el control de la situación y proteger la salud de la comunidad educativa.