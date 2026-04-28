El Procurador General rechazó acto de vandalismo contra campaña política de Iván Cepeda en Medellín

Medellín, Antioquia

El Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, rechazó los hechos ocurridos el lunes 27 de abril en la sede del candidato presidencial Iván Cepeda, ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, donde fueron lanzadas piedras y pintura roja contra la fachada y los equipos tecnológicos de la campaña.

Asimismo, condenó cualquier acto de vandalismo contra campañas políticas, haciendo un llamado a las autoridades competentes para adoptar medidas de seguridad y evitar situaciones similares que obstaculicen el ejercicio democrático y político durante esta época electoral.

Integrantes de la campaña del candidato del Pacto Histórico manifestaron que la denuncia ya fue instaurada ante la Fiscalía, con el fin de que se inicie la investigación y se identifique a los responsables.

De igual manera, el órgano de control exhortó a las autoridades públicas a proteger a los aspirantes a la Presidencia de la República y tomar acciones frente a las amenazas contra la vida que han recibido los sujetos políticos.