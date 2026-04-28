La coalición “Alianza por la Vida” llegó a Medellín a impulsar candidatura de Cepéda en la región

Medellín, Colombia

Se lanzó en el Parque del Poblado de Medellín la coalición política “Alianza por la Vida”, congregando a diferentes actores políticos del país y de Antioquia para impulsar la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Esta coalición, que vincula a distintos partidos políticos de centro y liberales, contó con la participación de Juan Fernando Cristo, Clara López, Ariel Ávila, Kamelia Zuluaga, entre otros, quienes resaltan el crecimiento de los sectores progresistas en Antioquia, los avances en inclusión social del actual gobierno y los retos de seguridad frente a la situación actual en el país.

Antioquia, clave durante la época electoral

Durante el encuentro, líderes políticos destacaron que Antioquia representa un territorio clave para consolidar la victoria de Iván Cepeda en primera vuelta. Señalaron que el actual gobierno ha avanzado en materia social y en la profundización de reformas estructurales, logrando atraer apoyos de sectores que tradicionalmente militaban en partidos tradicionales.

“Hay un cálculo: faltan, obviamente, 15 puntos y un poquito, y esos 15 puntos y un poquito son de la gente que todavía no se ha decidido a votar. Por eso hemos venido a Antioquia. Aquí hay un gran potencial de personas que todavía no se han sentido incluidas en el cambio, y vamos a hacer la pedagogía y mostrar cómo lo que Colombia necesita para desplegarse y crecer es combatir tanta desigualdad a través de una política incluyente, de un gran pacto nacional que nos incluya a todos los colombianos”, manifestó la senadora Clara López.

Durante la agenda también se calificaron los hechos de violencia en el Cauca y el Valle del Cauca como actos de terrorismo y “narcoterrorismo” de los actuales grupos armados, que no tienen objetivos políticos ni ideológicos, sino que operan como bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el control territorial. Frente aello, plantearon que el Estado debe enfrentarlos con toda su capacidad institucional, sin otorgar nigún reconocimiento político.

Asimismo, voceros reiteraron que Medellín y Antioquia serán decisivos para la primera vuelta electoral nacional e hicieron un llamado a no dejarse amedrentar por la violencia, insistiendo en que la campaña continuará enfocada en la construcción de una nación más incluyente.