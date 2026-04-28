Medellín convoca a la ciudadanía a hacer sonar la campana de la buena convivencia

Medellín

La Alcaldía de Medellín lanzó “Que se oiga todo lo bonito que pasa en Medellín”, una iniciativa que utiliza el sonido de campanas para celebrar las buenas acciones y fortalecer la cultura ciudadana en el Distrito.

El proyecto instalará campanas en puntos clave de la ciudad, como la Plazoleta de la Alpujarra, el Metro y el Pueblito Paisa. El objetivo es que los ciudadanos las hagan sonar para anunciar actos de solidaridad y respeto que han vivido.

Esta apuesta forma parte de la estrategia Medellín es como vos, que busca reparar la confianza y mejorar la convivencia ciudadana a través del reconocimiento de gestos cotidianos y positivos entre los habitantes.

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Según el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva, la meta es visibilizar lo mejor de la gente. Por ello, las campanas rotarán por diferentes comunas y corregimientos para fomentar la participación de toda la ciudad.

Además, se entregarán dispositivos especiales en alianza con empresas privadas para mantener viva la conversación sobre el orgullo local y la importancia de cuidar al otro en el día a día.

La estrategia se apoya en el éxito de campañas previas que han sensibilizado a más de 75.000 ciudadanos, reafirmando el compromiso de Medellín con un entorno más amable, confiable y seguro para todos.