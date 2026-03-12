Así lucirá el nuevo estadio Metropolitano: fachada con los colores alusivos al Junior

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez comienza a mostrar cómo será su nueva imagen tras el proceso de remodelación que avanza en Barranquilla. La transformación incluye una fachada moderna inspirada en los colores del Junior, que cubrirán el exterior del escenario y le darán una identidad visual renovada.

El recubrimiento será en aluminio, un material que permitirá mayor resistencia al clima de la ciudad y durabilidad en el tiempo. Con este cambio, el estadio busca consolidarse como uno de los escenarios deportivos más modernos del país.

Además de la nueva apariencia exterior, el proyecto contempla un aumento en la capacidad del estadio, que pasará a tener 60.000 sillas para partidos de fútbol y podrá recibir hasta 75.000 personas en conciertos y grandes espectáculos.

La modernización también incluye mejoras tecnológicas y de experiencia para los asistentes. Dentro del estadio se instalará una franja LED de 500 metros lineales que rodeará el campo, junto con dos pantallas gigantes ubicadas en las tribunas norte y sur, lo que permitirá una visual más completa del espectáculo deportivo.

Otro de los elementos destacados será la renovación del terreno de juego con césped híbrido, pensado para ofrecer mayor resistencia y mejores condiciones para el fútbol de alto nivel.

El proyecto también contempla nuevos espacios para los aficionados, entre ellos un museo dedicado al Junior de Barranquilla y a la Selección Colombia, además de la ampliación de las baterías de baño y zonas diseñadas para mejorar el flujo y la experiencia del público.

Avance de las obras

Los trabajos se desarrollan en varios frentes dentro del estadio. Actualmente se realizan labores de armado y encofrado del muro del túnel de acceso en la zona oriental, así como el montaje de columnas, zapatas y vigas que servirán de soporte para las nuevas graderías prefabricadas.

En paralelo avanzan las excavaciones para el sistema de drenaje del campo y la preparación de la subbase que sostendrá la nueva estructura de la cancha.

También continúa la fabricación de elementos estructurales como columnas, trabes y contratrabes, de los cuales ya se han producido 237 piezas que harán parte de la nueva estructura del estadio.