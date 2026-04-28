Lluvias en Santander dejan cerca de 600 familias afectadas y ríos en alerta roja

Las fuertes lluvias que se han presentado en Santander en los últimos días ya dejan cerca de 600 familias afectadas, principalmente por inundaciones en viviendas y predios.

El balance más reciente de la Oficina de Gestión del Riesgo señala que las emergencias se concentran en municipios como Bolívar, Cimitarra y Rionegro, donde el aumento en los niveles de ríos como el Carare, el Opón y el Orta ha generado desbordamientos.

Uno de los puntos más críticos es el corregimiento de Puerto Araujo, en Cimitarra, donde se registra el mayor número de familias afectadas.

“Tenemos más o menos una información que se está corroborando… podrían ser unas 600 familias en afectaciones por inundaciones”, explicó Edward Sánchez, director de Gestión del Riesgo en Santander.

Las autoridades confirmaron que estos ríos se mantienen en alerta roja debido al incremento en sus caudales.

Además, el Ideam advierte que las lluvias continuarán durante la semana, lo que podría generar nuevas afectaciones en varias zonas del departamento.

Ante este panorama, se recomienda a las comunidades cercanas a ríos mantenerse en alerta, seguir los reportes oficiales y tener listos los planes de evacuación en caso de ser necesario.