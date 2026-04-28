“Visión Santander 2050″: el departamento ya tiene hoja de ruta de cara al futuro

Bucaramanga

Varias organizaciones trabajaron durante 6 meses en la elaboración de un documento que fija la “hoja de ruta” de Santander en los próximos 25 años. “El departamento no puede seguir quedándose rezagado en materia de crecimiento económico e inversión pública, y debe prepararse para incidir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo”, informó Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander al aludir al documento.

El dirigente gremial informó que “la construcción de esta visión implicó el análisis de más de 200 documentos técnicos y la participación de 1.300 personas a través de 2 talleres en las 7 provincias, más de 100 entrevistas y grupos focales con mujeres, jóvenes, niños y santandereanos en Bogotá y en el exterior”.

Remolina advirtió que “normalmente este tipo de ejercicios se hacen cada 10 años y tienen la característica de que para ser efectivos y sostenibles requieren de una fuerte articulación entre múltiples actores”.

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“Este trabajo no hubiera sido posible sin el compromiso y el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Comisión Regional de Competitividad, Prosantander, la UIS, la Gobernación de Santander, la ANDI, CAMACOL, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Comité Intergremial, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, ProBarrancabermeja y Fenalco Sur de Santander”, explicó el director ejecutivo de Prosantander.

La presentación de Visión 2050 se hará en la asamblea de Prosantander por parte de Ximena Cadena, subdirectora de Fedesarrollo; también intervendrá Jorge Acevedo, el exdirector de Guanajuato Puerto Interior, quien expondrá el caso de éxito de esta región mexicana.