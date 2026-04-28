Bucaramanga entre las 16 ciudades donde EE. UU. observará las elecciones presidenciales en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó oficialmente a la Embajada de los Estados Unidos como misión de observación internacional para las elecciones de presidente y vicepresidente que se realizarán el próximo 31 de mayo de 2026, así como para una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución Sala Plena No. 2090 del 16 de abril de 2026, tras una solicitud formal presentada por la delegación diplomática estadounidense. La misión estará integrada por 86 observadores internacionales, entre funcionarios de la embajada y personal técnico, quienes tendrán presencia en 16 ciudades del país.

Entre las zonas seleccionadas se encuentra Bucaramanga, junto con Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Santa Marta, Soacha, Soledad, Palmira, Popayán, Quibdó, Leticia, Envigado y Turbo. La inclusión de estas ciudades busca ampliar la cobertura territorial y fortalecer la verificación independiente del proceso electoral.

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De acuerdo con el CNE, la misión realizará seguimiento a las etapas preelectoral, electoral y postelectoral inmediata, con especial énfasis en la apertura de mesas, el desarrollo de la jornada de votación y el proceso de escrutinio.

La entidad destacó que esta acreditación “hace parte de su estrategia de cooperación internacional orientada a reforzar la transparencia, legitimidad e integridad del proceso democrático en el país”.

Condiciones para los observadores

El CNE estableció una serie de obligaciones para los delegados internacionales, entre ellas respetar la Constitución y la normativa electoral colombiana, abstenerse de realizar proselitismo político y no intervenir en asuntos internos del país.

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Deberán actuar con imparcialidad y responsabilidad, reportar por escrito cualquier anomalía detectada y acatar las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades. También tienen prohibido emitir declaraciones a medios de comunicación durante su labor.

El organismo electoral advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en la revocatoria de la acreditación de los observadores.