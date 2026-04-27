Siniestro vial en el deprimido de Villanueva dejó dos muertes y tres heridos

Medellín, Antioquia

En las horas de la madrugada, aproximadamente a las 1:26 de la mañana, se registró un accidente vial en el deprimido de Villanueva, sobre la avenida oriental, en Medellín.

Según la información de las autoridades, el conductor de un vehículo tipo Renault Clio perdió el control, chocó contra un muro, invadió el carril contrario y terminó por volcarse lateralmente.

Durante el recorrido del accidente, el automóvil atropelló a varias personas en condición de calle que se encontraban en el sector.

El hecho vial dejó como saldo dos personas fallecidas y tres más lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales y no presentaron heridas de gravedad.

El conductor fue capturado por las autoridades y deberá responder por el delito de homicidio culposo. De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto no contaba con licencia de conducción y se investiga si conducía bajo los efectos de estupefacientes.

A la espera de los resultados oficiales, las autoridades competentes adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.