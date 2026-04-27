Menor de 13 años fue herido en retén de las disidencias Farc en Briceño, Antioquia

Disidencias de las FARC estarían convocando a protestas en Briceño por el fin del cese al fuego.

Briceño, Antioquia

La crisis humanitaria en el norte de Antioquia se sigue agudizando por la disputa de los grupos armados ilegales por el control territorial. En medio del conflicto, en el municipio de Briceño, un niño de 13 años resultó herido con arma de fuego tras quedar en un retén ilegal.

Las autoridades señalaron que el hecho ocurrió en la noche del sábado 25 de abril en la vereda El Orejón, cuando el menor había sufrido una quemadura mientras manipulaba un líquido en su vivienda, por lo que su padre decidió trasladarlo de urgencia hacia el centro asistencial más cercano, en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Durante el recorrido, el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado por hombres armados, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, quienes luego de interrogarlos por la presunta relación con otro grupo armado, dispararon contra el carro, impactando en una pierna al menor.

“Hirieron al menor en una pierna. Fue herido con arma de fuego. El papá gritaba que eran civiles y los bandidos, pues verificaron como la situación y vieron que sí eran civiles, los dejaron seguir, pero ya el menor había sido, pues impactado”, explicó el secretario de Gobierno de San Andrés de Cuerquia, Diego Arenas.

El menor de edad recibió los primeros auxilios en el hospital de San Andrés de Cuerquia y posteriormente fue remitido a Medellín. Allí fue intervenido quirúrgicamente para extraerle el proyectil, dejándolo fuera de peligro y avanzando en su recuperación.

Ola de violencia en Briceño

En los últimos días los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han generado desplazamientos forzados de comunidades campesinas en la zona rural de Briceño.

Según el balance más reciente de la Gobernación de Antioquia, al menos 124 familias, equivalentes a 229 personas, han llegado al casco urbano huyendo de la violencia en la última semana. Sin embargo, gracias al aumento de pie de fuerza, muchos campesinos han retornado a sus hogares.

La ola de violencia en el municipio del Norte de Antioquia, ha generado además, amenazas contra el personero y el secretario de Gobierno, quienes por la crítica condición de seguridad, renunciaron a sus cargos.