Dos soldados se escaparon de un batallón: se emborracharon y en una riña hirieron a una menor edad

Briceño- Antioquia

Dos soldados profesionales adscritos al Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 del corregimiento de Travesías en el municipio de Briceño salieron de las instalaciones militares sin autorización y se desplazaron al caserío donde consumieron licor y en medio de la fiesta sostuvieron una riña.

Según el comunicado oficial de la de la Séptima Dvisión del Ejército el hecho ocurrió la noche del pasado 26 de abril y agrega “De acuerdo con los primeros reportes, durante su permanencia en el lugar, los militares sostuvieron una discusión con un habitante de la región, presuntamente menor de edad, quien resultó lesionado tras el uso de un arma de dotación por parte de uno de los uniformados”. Al parecer, el menor lesionado en un brazo tiene alrededor de 15 años, según fuentes de la zona.

Agrega la entidad castrense que, una vez se conoce la información, se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria; además, se puso en conocimiento del hecho a las autoridades correspondientes para que emitan una decisión judicial que será acatada.

También rechazó cualquier hecho violento contra la población civil y conductas contrarias a los valores institucionales.