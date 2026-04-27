Un incendio de grandes proporciones se registra en una fábrica de bicicletas de Itagüí

Itagüí

En el municipio de Itagüí se registró un incendio en una empresa de bicicletas lo que ocasionó un despliegue de personal de socorro de diferentes municipios del Valle de Aburrá.

Según la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres de Itagüí, el incendio estructural es de grandes magnitudes y fue necesario el apoyo de bomberos de Medellín, Bello, Envigado, Caldas y Sabaneta, que suman más de 80 socorristas.

“Una empresa de bicicletas que tenía una gran almacenamiento de de madera, de llantas, fibra de vidrio, combustibles. Se inició un incendio fuerte, que ustedes lo pueden observar por la gran torre de humo negra, que se ventila la portrona metropolitana. Atendimos de forma inmediata. Aquí estamos, trabajando con ochenta bomberos”, informó el alcalde de Itagüí Diego Torres.

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