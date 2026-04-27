Precio del café en Colombia HOY 27 de abril de 2026 según la FNC: Inicia la semana con aumentos

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este lunes 27 de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

No obstante, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

Añadido a estos datos, según un análisis presentado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recientemente ha bajado la producción de café debido a la emergencia climática por el frente frío.La producción del grano cayó un 36,2 % en febrero, lo que deja retos a nivel interno para retomar.

Así se ve la gráfica de la producción mensual de café en Colombia que reune datos desde finales de 2022 hasta inicios de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Así se ve la gráfica de la producción mensual de café en Colombia que reune datos desde finales de 2022 hasta inicios de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

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Este es el precio del café para HOY 27 de abril de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 27 de abril se cotizará en $2,252,000 pesos (COP), por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un leve aumento en las cotizaciones, cuando la carga se cotizó en $2,244,000 pesos finalizando la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Además del reporte general para la carga de 125 kg, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para este lunes de la última semana de abril de 2026 son:

ARMENIA: Carga: 2,252,500 // Kilo: 18,020 // ARROBA: 225,250

Carga: 2,252,500 // Kilo: 18,020 // ARROBA: 225,250 BOGOTÁ: Carga: 2,251,250 // Kilo: 18,010 // ARROBA: 225,125

Carga: 2,251,250 // Kilo: 18,010 // ARROBA: 225,125 BUCARAMANGA: Carga: 2,250,875 // Kilo: 18,007 // ARROBA: 225,088

Carga: 2,250,875 // Kilo: 18,007 // ARROBA: 225,088 BUGA: Carga: 2,253,250 // Kilo: 18,026 // ARROBA: 225,325

Carga: 2,253,250 // Kilo: 18,026 // ARROBA: 225,325 CHINCHINÁ: Carga: 2,252,375 // Kilo: 18,019 // ARROBA: 225,238

Carga: 2,252,375 // Kilo: 18,019 // ARROBA: 225,238 CÚCUTA: Carga: 2,250,375 // Kilo: 18,003 // ARROBA: 225,038

Carga: 2,250,375 // Kilo: 18,003 // ARROBA: 225,038 IBAGUÉ: Carga: 2,251,625 // Kilo: 18,013 // ARROBA: 225,163

Carga: 2,251,625 // Kilo: 18,013 // ARROBA: 225,163 MANIZALES: Carga: 2,252,375 // Kilo: 18,019 // ARROBA: 225,238

Carga: 2,252,375 // Kilo: 18,019 // ARROBA: 225,238 MEDELLÍN: Carga: 2,251,625 // Kilo: 18,013 // ARROBA: 225,163

Carga: 2,251,625 // Kilo: 18,013 // ARROBA: 225,163 NEIVA: Carga: 2,250,750 // Kilo: 18,006 // ARROBA: 225,075

Carga: 2,250,750 // Kilo: 18,006 // ARROBA: 225,075 PAMPLONA: Carga: 2,250,500 // Kilo: 18,004 // ARROBA: 225,050

Carga: 2,250,500 // Kilo: 18,004 // ARROBA: 225,050 PASTO: Carga: 2,250,500 // Kilo: 18,004 // ARROBA: 225,050

Carga: 2,250,500 // Kilo: 18,004 // ARROBA: 225,050 PEREIRA: Carga: 2,252,375 // Kilo: 18,019 // ARROBA: 225,238

Carga: 2,252,375 // Kilo: 18,019 // ARROBA: 225,238 POPAYÁN: Carga: 2,252,625 // Kilo: 18,021 // ARROBA: 225,263

Carga: 2,252,625 // Kilo: 18,021 // ARROBA: 225,263 SANTA MARTA: Carga: 2,254,125 // Kilo: 18,033 // ARROBA: 225,413

Carga: 2,254,125 // Kilo: 18,033 // ARROBA: 225,413 VALLEDUPAR: Carga: 2,251,750 // Kilo: 18,014 // ARROBA: 225,175

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