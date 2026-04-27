Por amenazas suspenden clases en colegio señalado de discriminar a una niña con síndrome de Down

Envigado, Antioquia

La Institución Educativa José Miguel de la Calle, de Envigado, suspendió sus clases este lunes 27 de abril tras recibir amenazas contra docentes y personal administrativo, en medio de la polémica por un presunto caso de discriminación a una estudiante con síndrome de Down.

A través de un comunicado, la institución informó que la decisión se tomó luego de “situaciones recientes en redes sociales que han generado comentarios malintencionados y amenazas”, lo que llevó a priorizar la seguridad del personal y convocar una Asamblea General para analizar la situación.

El caso de presunta exclusión ocurrió en el municipio del sur del Valle de Aburrá, donde los padres de una niña de cinco años denunciaron falta de acompañamiento ante las dificultades de adaptación de la menor al entorno educativo.

La situación se agravó cuando la madre encontró dentro del aula un puesto aislado, separado del grupo y orientado hacia la pared. Tras este hecho, la familia decidió retirar a la niña de la institución. Actualmente, la menor permanece por fuera del sistema escolar y recibe acompañamiento parcial en un programa de apoyo del municipio.

Suspensión de clases en el colegio

La institución rechazó las acusaciones de presunta discriminación y aseguró que no ha incurrido en vulneración de derechos de los estudiantes. Además, pidió a los padres de familia que han hecho señalamientos que se retracten.

“Reiteramos a toda la comunidad educativa que, en el marco de la normatividad vigente en Colombia y en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Política y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), no se ha incurrido en vulneración alguna de los derechos de los estudiantes. Por el contrario, nuestras actuaciones se orientan a garantizar el debido proceso, la protección integral de los educandos y el respeto por su dignidad”, señala la comunicación de la institución educativa.

El colegio indicó que la suspensión de clases se mantendrá hasta nuevo aviso, y la reanudación de actividades académicas será informada oportunamente.