Menor con una neurodivergencia queda desescolarizada en Envigado tras presunto caso de exclusión

Envigado, Antioquia

Una denuncia puso sobre la mesa el fenómeno de la exclusión escolar y la preparación educativa frente a las diversidades neurológicas.

En Envigado, se realizó un caso de presunta exclusión educativa, luego de que una niña de cinco años con síndrome de Down quedara por fuera del sistema escolar tras lo ocurrido en su institución educativa.

El caso se registró en la Institución Educativa José Miguel de la Calle y fue visibilizado por concejales como Lucas Gaviria y Sara Quintero, quienes cuestionan las condiciones de inclusión en el municipio.

Narración de los acontecimientos: familia de Celeste

Según relataron sus padres, Natalia y Andrés, la menor venía enfrentando dificultades de adaptación propias de su edad y condición, pero aseguran que la institución no brindó el acompañamiento necesario.

“Nos pedían que fuéramos a estudiar con ella, luego nos reducción de horario. Pero nunca hubo un apoyo adecuado. Dejaron sola a la profesora con varios niños y sin herramientas”, explicó la madre.

Con el paso de las semanas, la situación se habría comlicado. De acuerdo con el testimonio, la niña comenzó a presentar cambios en su comportamiento, lo que encendió las alertas de la familia.

El hecho que detonó la decisión ocurrió cuando la madre encontró dentro del aula un puesto aislado, separado del grupo y orientado hacia la pared.

“Me dijeron que era una orden del comité y de la Secretaría, que cuando se portara mal la colocaran ahí. Consulté con un neuropsicólogo y me dijo que eso es obsoleto, que es exclusión”, afirmaron los padres.

Tras este episodio, la familia decidió retirar a la menor de la institución. Actualmente, la niña se encuentra desescolarizada y recibe acompañamiento parcial en un programa de apoyo del municipio.

“Hoy Celeste está por fuera del sistema educativo. Solo asiste a un espacio dos días a la semana, pero no tiene un proceso escolar formal”, indicó la madre.

Por su parte, el padre de la menor cuestionó el modelo de inclusión: “No es solo abrirles la puerta del colegio. Se necesitan apoyos reales. Esto no es un caso aislado, muchas familias terminan sacando a sus hijos en silencio”.

Declaraciones oficiales y municipales

Desde el Concejo, la concejala Sara Quintero calificó el caso como una forma de exclusión dentro del aula y aseguró que podría tratarse de una respuesta institucional tras las denuncias de varias madres.

Además, exhibió que existirían decenas de casos similares en el municipio, con niños que estarían por fuera del sistema educativo.

En ese sentido, el concejal Lucas Gaviria señaló que ha recibido distintos testimonios de familias que denuncian falta de acompañamiento, exigencias desproporcionadas a los padres y barreras para la permanencia escolar.

“El modelo actual no está funcionando. Un solo docente de apoyo por institución no es suficiente para garantizar una inclusión real”, afirmó.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación de Envigado ni la institución Educativa se han pronunciado oficialmente sobre las denuncias.

Medidas y acciones

Desde la administración de Envigado, se informó que, la Sectetaria de Educación está citada a comisión accidental en el Honorable Concejo, este miércoles 22 de abril a las 4:00 pm.

El caso ha generado una creciente indignación y reabre el debate sobre las condiciones reales de la educación inclusiva en el municipio y la garantía de derechos para niños con neurodivergancias.