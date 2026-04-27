Denuncian ante la Procuraduría al gobernador de Antioquia por posible inhabilidad por parentesco

Antioquia

El abogado Carlos Mario Patiño González interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por una presunta inhabilidad derivada de vínculos de parentesco.

Según la denuncia, el mandatario departamental habría asumido el cargo pese a estar incurso en una causal de inhabilidad, lo que podría configurar una falta disciplinaria gravísima sancionable con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

Relación de parentesco y origen de inhabilidad

Con material probatorio, la denuncia indica que Santiago Rendón Cardona, hermano del gobernador, habría ejercido como subsecretario de Desarrollo Agropecuario del municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, durante los 12 meses previos a las elecciones de gobernador del 29 de octubre de 2023.

El abogado Carlos Mario Patiño señala que este cargo corresponde a un nivel directivo con ejercicio de autoridad civil y administrativa en el departamento de Antioquia y que bajo esta interpretación, se configuraría la prohibición legal que impide la elección de gobernadores con familiares en segundo grado de consanguinidad que hayan ejercido autoridad en el mismo territorio dentro del año anterior a los comicios.

“Ha mantenido oculto que su hermano, Santiago Rendón, se desempeñaba como subsecretario en el municipio de Rionegro —con autoridad civil y administrativa— al momento de su elección y durante los doce meses anteriores. Rendón juró ante los antioqueños no estar incurso en inhabilidad, lo que configura una eventual falta disciplinaria", señala el abogado Patiño.

En el texto, además, se advierte que existen precedentes en los que la Procuraduría General de la Nación ha impuesto sanciones de hasta 12 años de inhabilidad en casos similares.

La queja ya fue remitida al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, donde se solicitó la apertura de una indagación previa y la recolección de pruebas contractuales y administrativas relacionadas con el municipio de Rionegro.