Un campesino fue víctima de una mina antipersonal en zona rural de Casanare

El Ejercito Nacional le brindó ayuda humanitaria a un campesino, víctima de una mina antipersonal mientras realizaba tareas agrícolas en zona rural del municipio de Tamara, en el departamento de Casanare. La operación la realizó la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, a través del Grupo de Caballería Montado n°16 Guías del Casanare con apoyo de la Fuerza Aeroespacial colombiana.

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Según las autoridades, ante la carencia del personal médico en la zona y la complejidad de las heridas causadas, la comunidad pidió apoyo a las tropas que prestan seguridad, de está manera los socorristas militares le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo, mientras, se hacían las coordinaciones con el Comando Aéreo de Combate para facilitar su evacuación.

El hombre fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aéroespacial y remitido a un hospital en Yopal.

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Asimismo afirmó que el departamento de Casanare es una zona donde delinque el ELN y otros grupos armados, quienes instalan artefactos explosivos improvisados de manera indiscriminada, afectando a los pobladores y la Fuerza Pública.