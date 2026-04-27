¿La homeopatía es placebo?: Médicos expertos debaten y defienden sus posturas

El Ministerio de Sanidad de España certificó que la homeopatía no tiene eficacia terapéutica, luego de que un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) revelara que los efectos de estos productos son comparables al placebo.

Luego de conocerse esta decisión, los médicos Vicente Baos y María Gloria Alcover hablaron con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y dieron su opinión sobre la homeopatía.

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Vicente Baos, médico y miembro de la red de expertos de la (AEMPS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), aseguró que “la homeopatía se basa en unos principios que están fuera ya de cualquier lógica científica del siglo XXI”.

El experto en salud explica que hay cientos de estudios que así lo demuestran y es el consenso internacional en todos los lugares. Además, añade que puede tener un riesgo en la salud.

Para el médico, el efecto placebo está en la expectativa y el deseo de mejorar de la persona. “Una enfermedad necesita un tratamiento actualizado”, señala.

Baos manifestó que “la homeopatía funciona a corto plazo para cosas que no sean muy trascendentes, pero siempre es muy pasajero, porque si el problema es persistente y es claramente dañino, ningún placebo va a aliviar un dolor”.

Por otra parte, la doctora María Gloria Alcover Lillo, especialista en Homeopatía por la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México y miembro de honor de la Academia Médico Homeopática de Barcelona, habla de la importancia de la homeopatía.

“La homeopatía crea una base fundamental que ha sido un cambio en la historia de la medicina, que es la experimentación de los fármacos y de las sustancias que no son alimento en el hombre sano”, manifestó la doctora.

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La experta en la salud señala que la ley de la homeopatía que “es una relación obligatoria necesaria entre los fenómenos, es decir, entre el cuadro de sufrimiento del paciente y el estímulo que va a desencadenar la reacción curativa desde dentro de las fuerzas vitales del paciente”.

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