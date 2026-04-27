Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 abr 2026 Actualizado 16:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Jet, Zenú, Sello Rojo cambian sus nombres: por qué se transformarán 17 icónicas marcas de alimentos

Grupo Nutresa transformó sus 17 marcas más icónicas para lanzar “El Sabor de Creer”, por lo que los logos de 30 millones de empaques tendrán mensajes de optimismo como “fe”, “actitud para creer”, entre otros. María Elisa Botero, vicepresidente de mercadeo, explicó el detrás de esto en 6 AM W.

Estos son algunos de los productos que cambian sus marcas. Crédito: Nutresa

Estos son algunos de los productos que cambian sus marcas. Crédito: Nutresa

Estos son algunos de los productos que cambian sus marcas. Crédito: Nutresa

En vez de la palabra “Jet” en la chocolatina, ahora los colombianos verán la palabra “fe”. Esta es una de las 17 marcas de alimentos del Grupo Nutresa que se transformarán con mensajes de optimismo y confianza en el país

Esta, que es la primera empresa en valoración de Colombia, tiene algunos de los productos más queridos de los colombianos.

María Elisa Botero, vicepresidente de mercadeo de esta compañía, explicó en 6 AM W que estas marcas están cediendo su logo para mandar mensajes de optimismo a los colombianos.

“Es mismo color, misma identidad visual, solo cambia el mensaje que creemos que es lo más poderoso”, afirmó la directiva.

A ello agregó diciendo que con esto se están “convirtiendo en la plataforma de optimismo más grande del país”

De hecho, remató señalando que esto demuestra que “Jaime Gilinski ama y cree en Colombia”.

Además, lanzaron un video con la campaña:

https://www.youtube.com/watch?v=6UE2NDhHHNs

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir