Jet, Zenú, Sello Rojo cambian sus nombres: por qué se transformarán 17 icónicas marcas de alimentos

Estos son algunos de los productos que cambian sus marcas. Crédito: Nutresa

En vez de la palabra “Jet” en la chocolatina, ahora los colombianos verán la palabra “fe”. Esta es una de las 17 marcas de alimentos del Grupo Nutresa que se transformarán con mensajes de optimismo y confianza en el país

Esta, que es la primera empresa en valoración de Colombia, tiene algunos de los productos más queridos de los colombianos.

María Elisa Botero, vicepresidente de mercadeo de esta compañía, explicó en 6 AM W que estas marcas están cediendo su logo para mandar mensajes de optimismo a los colombianos.

“Es mismo color, misma identidad visual, solo cambia el mensaje que creemos que es lo más poderoso”, afirmó la directiva.

A ello agregó diciendo que con esto se están “convirtiendo en la plataforma de optimismo más grande del país”

De hecho, remató señalando que esto demuestra que “Jaime Gilinski ama y cree en Colombia”.

Además, lanzaron un video con la campaña:

https://www.youtube.com/watch?v=6UE2NDhHHNs