Nuevo sello ultraprocesados: ¿Beneficio para consumidores o castigo para empresas? Expertos opinan
La publicación de un borrador de resolución del Ministerio de Salud desató un fuerte debate por la pertinencia del etiquetado nutricional.
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....