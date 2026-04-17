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Así es la lucha de pacientes con enfermedades huérfanas para que Nueva EPS les entregue medicamentos

Liliana Ágreda Sambrano, veedora ciudadana, conversó con 6AM W acerca de la difícil situación de los pacientes en Pasto con enfermedades huérfanas ante la negativa de la Nueva EPS de entregarles los medicamentos que necesitan.

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“Hemos venido haciendo un acercamiento a 10 pacientes menores de edad que padecen de enfermedades huérfanas que tiene que recibir medicamento cada 7 días. Es muy triste que, entre Emssanar y la Nueva EPS no le hayan podido entregar los medicamentos. Llevan 3 meses sin recibirlos”, afirmó.

Expresó que entre entidades “se tiran la piedra” para no entregar los medicamentos.

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Mencionó también que siempre han recibido y apoyado las quejas de los padres, por lo que tuvieron una reunión con el gerente nacional de Contratación de la Nueva EPS, quien les hizo algunos compromisos que quedaron en un acta.

“Ellos siempre se escudan en los embargos que tiene la Nueva EPS, pero les exigimos que, por favor, son niños. Resolvamos este caso porque son vidas que se van deteriorando”, indicó.

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De otro lado, Liliana Vallejo, madre de una niña de 7 años con enfermedad huérfana que no tiene cura.

“Nos ofrecen para mejorar la calidad de vida una encima que debe ser administrada cada semana sin interrupción para que la enfermedad no avance y no sea tan agresiva, pues afecta el hígado, el vaso, los pulmones, el corazón, los huesos, pero ha sido toda una lucha para que nos entreguen los medicamentos”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí: