Gobernador Verano advierte que el Caribe “no está listo” para el impacto del fenómeno de El Niño

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, puso sobre la mesa la preocupación que hay para la región Caribe: la alta vulnerabilidad del país frente a un fenómeno de El Niño.

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El mandatario departamental habló sobre la dependencia estructural de Colombia de la hidrología, especialmente en el sistema energético, que en gran parte se sostiene en la generación hidroeléctrica.

En ese sentido, advirtió de que una alteración en las lluvias no solo implica sequía, sino un riesgo directo sobre la estabilidad eléctrica, el abastecimiento de agua y la economía regional.

“Nadie está preparado para un fenómeno de El Niño. El Niño podría tener un cambio en la hidrología, y el país depende de esa hidrología. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados como sistema alterno al sistema energético con base a la hidrología. Es el momento de nosotros demostrar que estamos listos, que estamos preparados y que tenemos preparado precisamente no solamente las fuentes energéticas, sino también su transmisión y su distribución”, indicó.

¿Qué dice el Ideam?

Y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) estima que hay hasta un 90 % de probabilidad de que El Niño se consolide hacia finales de 2026, con efectos más marcados desde septiembre .

Este fenómeno suele traducirse en una reducción significativa de lluvias y aumento de temperaturas, especialmente en regiones como el Caribe colombiano.