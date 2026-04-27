Reapareció Eduardo Pulgar buscando ampliar su influencia en el Caribe

Después de fortalecerse en las pasadas elecciones legislativas, la casa Pulgar continúa expandiendo su alcance en la región Caribe. Ahora con alianzas políticas en Fundación, Magdalena, para poner alcalde en las próximas elecciones regionales.

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Así quedó evidenciado en un video publicado por Maura De La Vega, actual concejal del municipio y quien aspirará a la Alcaldía con el apoyo de Pulgar y sus congresistas.

En el video se observa al exsenador condenado por corrupción dirigirse a un centenar de personas en un auditorio, a quienes pidió elegir a De La Vega como la próxima alcaldesa. “De la mano de Dios y de todos ustedes, vamos a elegir a Maura, alcaldesa de Fundación”, dijo en medio de aplausos.

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En el evento político, registrado a finales de la semana pasada, aparecen políticos del Magdalena y del Atlántico, entre ellos todos los congresistas electos con el respaldo Pulgar.

Durante el evento participaron Winsner Sandoval, quien obtuvo una curul por la circunscripción Afro y hermano de la actual alcaldesa de Soledad, Atlántico, Alcira Sandoval; Yessid Pulgar, hermano de Eduardo y uno de los senadores electos con mayor votación, al obtener más de 146.500 votos. Asimismo, el representante electo por el Atlántico, César Barrera, uno de los nuevos rostros en la próxima legislatura.

También estuvieron conocidos en el Magdalena, como el actual diputado Yohan Pinedo y la exconcejal Elizabeth Molina, quien también perdió su investidura como diputada en la Asamblea , por incurrir, presuntamente, en violación del régimen de incompatibilidades tras celebrar contratos con el municipio de Ciénaga dentro del año siguiente a la terminación de su período constitucional. Hoy es representante electa para el próximo periodo en el Congreso.

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Pese a los antecedentes judiciales de su principal figura, Eduardo Pulgar, quien recuperó su libertad condicional procesado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, el grupo político logró fortalecer su caudal electoral gracias a una estructura que sigue operando en varios municipios, con especial influencia en Soledad, Atlántico, considerado uno de sus principales fortines.

Analistas coinciden en que el éxito del clan radica en una maquinaria electoral sólida, construida a partir de redes territoriales, liderazgos locales y una capacidad de movilización que ha permitido que el grupo político no dependa exclusivamente del voto de opinión, sino de un electorado fidelizado.