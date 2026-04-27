Dueño de reconocida revista, detenido por conducir en aparente estado de embriaguez: causó accidente

En la noche de este domingo 26 de abril se presentó un accidente de tránsito en el que chocaron varios vehículos sobre la calle 100 con carrera 22, en el norte de Bogotá.

En este siniestro estuvo involucrado el dueño de una reconocida revista que sería el responsable y que al parecer estaría en estado de embriaguez.

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Se trata de Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder, quien fue retenido por la Policía, luego de causar este accidente vial.

Todo comenzó en la carrera 30 con calle 53, según conoció Caracol Radio, este empresario iba manejando su vehículo a alta velocidad y de forma imprudente pasa muy cerca a una camioneta rompiéndole el espejo.

Las personas que iban en esta camioneta era una familia que empezó a seguirlo y a grabarlo. En los videos se evidencia que realiza maniobras peligrosas hasta llegar a la avenida 19 con calle 100.

En ese punto, el dueño de la reconocida revista, al parecer, se pasa el semáforo rojo, gira a la izquierda y se mete en contra vía en el carril exclusivo que se está construyendo para Transmilenio.

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El conductor termina impactado contra uno de los maletines de obra. En ese momento llegan las autoridades de tránsito.

“El manifiesta ser el dueño de la Revista Poder y se presenta desafiante, ante lo cual la policía le coloca las esposas”, señalan los testigos de este hecho.

El detenido hizo la prueba de alcohol en la que, al parecer, obtuvo grado 3, por lo que le inmovilizaron el vehículo y fue multado.