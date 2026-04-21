Patrullero de la Policía murió en accidente de tránsito en Bogotá

En horas de la noche de este lunes, 20 de abril, se registró un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un uniformado de la Policía Metropolitana cuando se dirigía a su trabajo.

La información que se conoce es que el patrullero se movilizaba en su motocicleta para llegar a su lugar de trabajo en la localidad de Suba, cuando, en la Avenida Boyacá con Calle 8, resbaló por una mancha de gasolina en la vía, perdió el control y lo impactó un tractocamión.

La víctima fue identificada como Leyder Israel Gómez Torres, según confirmaron las autoridades.

“Iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón. Al parecer se resbala por una mancha de ACPM en el piso y causa que pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”, aseguró el general Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un equipo de criminalística hizo el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar lo que ocurrió exactamente.