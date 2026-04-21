Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 abr 2026 Actualizado 12:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Patrullero de la Policía murió en accidente de tránsito en Bogotá

El uniformado de la Policía se dirigía a su trabajo y resbala debido a una mancha de aceite en la vía.

Patrullero de la Policía. Foto: Getty Images

Patrullero de la Policía. Foto: Getty Images / Luis Daniel Ramirez Ortiz

Patrullero de la Policía. Foto: Getty Images

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En horas de la noche de este lunes, 20 de abril, se registró un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un uniformado de la Policía Metropolitana cuando se dirigía a su trabajo.

La información que se conoce es que el patrullero se movilizaba en su motocicleta para llegar a su lugar de trabajo en la localidad de Suba, cuando, en la Avenida Boyacá con Calle 8, resbaló por una mancha de gasolina en la vía, perdió el control y lo impactó un tractocamión.

La víctima fue identificada como Leyder Israel Gómez Torres, según confirmaron las autoridades.

“Iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón. Al parecer se resbala por una mancha de ACPM en el piso y causa que pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”, aseguró el general Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un equipo de criminalística hizo el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar lo que ocurrió exactamente.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir